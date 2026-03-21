Juan Ávila, el tucumano que hoy dirige en Yacaré y apuesta al crecimiento del rugby paraguayo

Formado en Lince, Ávila construyó una carrera que lo llevó por distintos escenarios. Jugó el Regional con el “Gris”, el Campeonato Argentino con Tucumán, tuvo su paso por la URBA con Lomas Athletic y también formó parte de la Superliga Americana (hoy Súper Rugby Américas) con Olimpia Lions. En 2023 disputó su último partido con Lince, en la Liguilla de Reclasificación frente a Jockey, y cerró una etapa con la tranquilidad de no tener cuentas pendientes.