Son hijos de un ex Puma, se formaron en Tucumán Rugby y debutaron juntos en Tarucas

Ambos se formaron en Tucumán Rugby, el club que también vio crecer a su padre y donde el apellido ya tiene peso propio. El año pasado compartieron la categoría M-19 y fueron parte del equipo que disputó el tradicional torneo “Veco” Villegas, que reúne a los campeones juveniles de todo el país. Allí, bajo la conducción de Martín (entrenador de esa división), comenzaron a trazar un camino que hoy los encuentra en el alto nivel.