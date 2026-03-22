Conocé todo lo que se puede hacer este fin desemana largo en San Miguel de Tucumán

Durante el fin de semana largo, en la Capital hay una variada agenda de actividades gratuitas que combina recreación, cultura y espacios de memoria, con opciones para toda la familia. Hoy una de las propuestas destacadas será la de los paseos en bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio, disponibles de 10 a 13 y de 15 a 20, con inscripción previa y presentación de DNI.