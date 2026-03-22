Conocé todo lo que se puede hacer este fin desemana largo en San Miguel de Tucumán

Durante el fin de semana largo, en la Capital hay una variada agenda de actividades gratuitas que combina recreación, cultura y espacios de memoria, con opciones para toda la familia. Hoy una de las propuestas destacadas será la de los paseos en bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio, disponibles de 10 a 13 y de 15 a 20, con inscripción previa y presentación de DNI.
A las 18, en la plaza 25 de Mayo del barrio Kennedy, se presentará la obra “Cuentos del Monte”, una propuesta escénica basada en mitos del NOA. Las ferias y paseos al aire libre serán otro de los grandes atractivos de la jornada.
Desde las 18 habrá actividades en distintos puntos como los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, con ferias de emprendedores, artesanos, propuestas gastronómicas y espacios recreativos.