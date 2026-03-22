Secciones
SociedadActualidad

Conocé todo lo que se puede hacer este fin desemana largo en San Miguel de Tucumán

Recreación, cultura y espacios de memoria.

Conocé todo lo que se puede hacer este fin desemana largo en San Miguel de Tucumán
Hace 5 Hs

Durante el fin de semana largo, en la Capital hay una variada agenda de actividades gratuitas que combina recreación, cultura y espacios de memoria, con opciones para toda la familia. Hoy una de las propuestas destacadas será la de los paseos en bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio, disponibles de 10 a 13 y de 15 a 20, con inscripción previa y presentación de DNI.

A las 18, en la plaza 25 de Mayo del barrio Kennedy, se presentará la obra “Cuentos del Monte”, una propuesta escénica basada en mitos del NOA. Las ferias y paseos al aire libre serán otro de los grandes atractivos de la jornada. 

Desde las 18 habrá actividades en distintos puntos como los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, con ferias de emprendedores, artesanos, propuestas gastronómicas y espacios recreativos.

Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata
1

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

Santoral del 21 de marzo: qué santos celebra hoy la Iglesia católica
2

Santoral del 21 de marzo: qué santos celebra hoy la Iglesia católica

El truco para cocinar hamburguesas caseras en air fryer y que queden irresistibles
3

El truco para cocinar hamburguesas caseras en air fryer y que queden irresistibles

Presión arterial y jengibre: cómo impacta en la salud cardiovascular
4

Presión arterial y jengibre: cómo impacta en la salud cardiovascular

Alergias de otoño: cuáles son las más comunes y cómo cuidar la salud en el cambio de estación
5

Alergias de otoño: cuáles son las más comunes y cómo cuidar la salud en el cambio de estación

¿Tanto costaba visitar La Madrid?
6

¿Tanto costaba visitar La Madrid?

Más Noticias
Patricia Bullrich probó el sánguche de milanesa tucumano: el veredicto de la senadora nacional

Patricia Bullrich probó el sánguche de milanesa tucumano: el veredicto de la senadora nacional

Horóscopo: se retira Mercurio retrógrado y llegan cambios para todos los signos

Horóscopo: se retira Mercurio retrógrado y llegan cambios para todos los signos

Un estudiante tucumano creó una web para alertar sobre posibles inundaciones

Un estudiante tucumano creó una web para alertar sobre posibles inundaciones

“Tengo una tumba por llenar”: la carta a Milei de la hermana de las mellizas desaparecidas en La Perla

“Tengo una tumba por llenar”: la carta a Milei de la hermana de las mellizas desaparecidas en La Perla

Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor

Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor

El tiempo en Tucumán: fin de semana largo nublado y con lluvias aisladas

El tiempo en Tucumán: fin de semana largo nublado y con lluvias aisladas

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

Horóscopo chino 2026: los signos que encontrarán estabilidad y pasión en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: los signos que encontrarán estabilidad y pasión en el amor, según Ludovica Squirru

Comentarios