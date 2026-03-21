Búsqueda laboral: el salario pretendido por los argentinos aumentó 3,3% en febrero

El salario pretendido por quienes buscan empleo en la Argentina volvió a crecer en febrero: subió 3,3% y superó los $1.755.866 mensuales, de acuerdo con el último informe de la firma Bumeran, una plataforma para buscar trabajo. Este avance interrumpió la tendencia a la baja registrada en los dos meses previos, cuando las expectativas salariales habían caído 1,87% en enero y 3,71% en diciembre.
El incremento de febrero se ubicó 0,43 puntos porcentuales por encima de la inflación mensual (2,9%), lo que implicó una leve mejora en el poder de negociación de los postulantes.
No obstante, al observar la evolución interanual, los salarios pretendidos aumentaron 22,9%, un ritmo inferior al de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 33,1%. Esto evidenció una pérdida frente al avance de los precios, consignó el diario "Ámbito".
“El análisis de estos números puede vincularse, por un lado, con una revalorización de las capacidades profesionales y, por otro, con la necesidad de ajustar expectativas frente al costo de vida”, sostuvo Federico Barni, CEO de Jobint.
El pedido según la experiencia
El informe mostró diferencias marcadas según el seniority de los puestos:
- Supervisor y jefe: $2.584.462 mensuales.
- Semi senior y senior: $1.751.637.
- Junior: $1.307.752.
Estos datos reflejaron una estructura salarial escalonada, donde la experiencia continuó siendo clave en las pretensiones.
Sectores y salarios
Entre los rubros con mayores salarios pretendidos se destacó el de planeamiento económico financiero, donde los niveles de supervisor o jefe rondan los $4.750.000. También sobresalió la ingeniería metalúrgica en posiciones semi senior y senior, con salarios de $3.250.000.
En ese mismo nivel, los puestos de liderazgo de proyecto alcanzaron alrededor de $3.500.000, incluso en rangos más bajos como los junior.
En contraste, los sectores con menores ingresos solicitados fueron mantenimiento y limpieza, con $837.500 para juniors; telemarketing en niveles semi senior y senior, con $950.000; y enfermería, donde supervisores y jefes perciben cerca de $1.500.000.
Brecha de género
El relevamiento también mostró diferencias entre hombres y mujeres en las pretensiones salariales, una brecha que se mantuvo constante.
Los hombres pidieron en promedio $1.797.320 mensuales, mientras que las mujeres solicitaron $1.658.950, lo que implicó una diferencia del 8,34%.
La brecha se amplió según el nivel del puesto:
- Junior: 5,4%
- Semi senior y senior: 6,07%
- Supervisor o jefe: cerca del 20%
A qué se debe el aumento de febrero
El repunte de febrero respondió a un intento de recomposición tras varios meses de ajuste en las expectativas. Sin embargo, la comparación interanual dejó en evidencia que los salarios pretendidos aún quedaron por detrás de la inflación.
En este marco, el mercado laboral mostró señales de reacomodamiento, con aspiraciones que buscan equilibrar la valorización profesional y el impacto sostenido del costo de vida.