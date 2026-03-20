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El 59% de los argentinos dice no tener más paciencia para que mejoren sus ingresos

La caída de las expectativas positivas enciende alarmas en el Gobierno. Los bajos salarios y la desocupación alimentan el malestar en sectores productivos.

El 59% de los argentinos dice no tener más paciencia para que mejoren sus ingresos
Hace 1 Hs

La estabilidad social enfrenta un desafío crítico ante el agotamiento económico de la mayoría de los argentinos: el 59% de la sociedad afirma que ya no puede esperar más para percibir una mejora en sus ingresos. El dato marca un límite en la tolerancia social en medio del deterioro económico.

El informe también advierte que existe una caída de las expectativas que golpea directamente el principal activo del oficialismo: la esperanza.

Una tregua que llega a su fin

La encuesta fue realizada por la consultora Trespuntozero, que arrojó que el margen de maniobra para el Ejecutivo se estrecha drásticamente.

Solo un 9,4% de los encuestados manifiesta poder aguardar algunos meses adicionales, mientras que un escaso 6,9% proyecta su paciencia hasta el cierre del año. En el extremo más optimista, apenas el 14,6% está dispuesto a sostener el apoyo hasta la finalización del mandato actual.

Este fenómeno de hartazgo no es uniforme, sino que se ensaña con la fuerza laboral activa. Entre los adultos de 30 a 49 años, el índice de intolerancia económica escala hasta un preocupante 71,7%, loq eu evidencia una crisis de sostenibilidad en el sector más productivo del país.

Radiografía de las preocupaciones sociales

El ranking de problemáticas nacionales sufrió un desplazamiento significativo. La pobreza (12,3%) y la inflación (6%), si bien presentes, fueron desplazadas por factores vinculados a la calidad del empleo y la transparencia institucional.

Históricamente, la gestión de Javier Milei se apoyó en la fe de sus votantes para transitar las reformas. Sin embargo, ese combustible parece estar en niveles de reserva. El avance del malestar refleja que la realidad del bolsillo está venciendo a la narrativa oficial y obliga a un replanteo urgente en la comunicación y ejecución de las políticas públicas para evitar que el desencanto se transforme en una ruptura irreversible.

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