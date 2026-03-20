El 59% de los argentinos dice no tener más paciencia para que mejoren sus ingresos

Históricamente, la gestión de Javier Milei se apoyó en la fe de sus votantes para transitar las reformas. Sin embargo, ese combustible parece estar en niveles de reserva. El avance del malestar refleja que la realidad del bolsillo está venciendo a la narrativa oficial y obliga a un replanteo urgente en la comunicación y ejecución de las políticas públicas para evitar que el desencanto se transforme en una ruptura irreversible.