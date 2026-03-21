Aranduroga nació entre estudiantes, es la “casa del saber” del rugby correntino y hoy recibe el duelo entre Yacaré XV y Tarucas

Eduardo “Sapo” Panseri se ubicó debajo de la tribuna techada, con la naturalidad de quien está en su lugar en el mundo. Gorra gris, lentes de sol, chomba blanca con el escudo de Aranduroga. Desde ahí, con el campo extendiéndose delante y el movimiento previo creciendo a su alrededor, observaba en silencio. En un rato iba a comenzar el partido entre Aranduroga y CURNE, por la primera fecha del torneo oficial de la URNE. Pero para él, cada jornada así es mucho más que un partido: es la continuidad de una historia. Y, sobre todo, porque este partido significó la previa de la primera huella de Corrientes en el Súper Rugby Américas: fue la antesala del partido entre Yacaré XV y Tarucas.