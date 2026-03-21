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"Socio e hincha apasionado": el sentido adiós de un club del fútbol argentino a Ernesto Cherquis Bialo

San Lorenzo despidió al histórico periodista, que murió a los 85 años tras luchar contra una leucemia, y destacó su vínculo con la institución.

Socio e hincha apasionado: el sentido adiós de un club del fútbol argentino a Ernesto Cherquis Bialo
Hace 1 Hs

La muerte de Ernesto Cherquis Bialo generó una fuerte repercusión en el mundo del deporte y el periodismo, y entre los múltiples homenajes hubo uno especialmente sentido: el de San Lorenzo, club del que era hincha y socio.

El periodista falleció a los 85 años tras luchar contra una leucemia que se había agravado luego de un cuadro de neumonía bilateral sufrido a fines de 2025. Su partida provocó muestras de dolor y reconocimiento en distintos ámbitos.

A través de sus redes sociales, el club de Boedo publicó un mensaje cargado de emoción. “Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo”, expresaron.

En el mismo sentido, la institución acompañó a sus seres queridos y resaltó su legado. “Guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras que vamos a extrañar”, agregaron.

Socio e hincha apasionado: el sentido adiós de un club del fútbol argentino a Ernesto Cherquis Bialo

Un vínculo que fue más allá del periodismo

Más allá de su trayectoria profesional, Cherquis Bialo mantuvo siempre un fuerte lazo con San Lorenzo, club al que acompañó como hincha y socio. Su figura quedó marcada no solo por su forma de contar el deporte, sino también por la pasión con la que vivió el fútbol, una huella que hoy también se refleja en el reconocimiento de la institución.

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