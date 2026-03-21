"Socio e hincha apasionado": el sentido adiós de un club del fútbol argentino a Ernesto Cherquis Bialo

Un vínculo que fue más allá del periodismo

Más allá de su trayectoria profesional, Cherquis Bialo mantuvo siempre un fuerte lazo con San Lorenzo, club al que acompañó como hincha y socio. Su figura quedó marcada no solo por su forma de contar el deporte, sino también por la pasión con la que vivió el fútbol, una huella que hoy también se refleja en el reconocimiento de la institución.