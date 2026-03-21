Adiós a Ernesto Cherquis Bialo: el hombre que narró la mística del deporte argentino

Su historia comenzó en marzo de 1963, en el edificio de Azopardo 579. Allí, bajo la mirada de Carlos Fontanarrosa, entendió que el periodismo no era para los amigos ni para los enemigos, sino para el lector. Ingresó a prueba por 28 días y se quedó 30 años, ocho de ellos como director de la revista que fue la "Biblia del deporte".