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Adiós a Ernesto Cherquis Bialo: el hombre que narró la mística del deporte argentino

Su salud se había vuelto frágil el año pasado, cuando una neumonía bilateral derivó en un cuadro irreversible para su médula.

El periodista Ernesto Cherquis Bialo tenía 85 años y padecía leucemia. El periodista Ernesto Cherquis Bialo tenía 85 años y padecía leucemia.
Hace 1 Hs

El periodismo deportivo perdió a uno de sus arquitectos fundamentales. Ernesto Cherquis Bialo falleció a los 85 años tras dar una batalla final contra la leucemia. Se apaga una voz que fue puente entre épocas, una pluma que supo elevar la crónica deportiva al rango de literatura desde la redacción de la mítica revista *El Gráfico*.

Su salud se había vuelto frágil el año pasado, cuando una neumonía bilateral derivó en un cuadro irreversible para su médula. En aquel entonces, los médicos le sugirieron la despedida, pero su espíritu le regaló una prórroga. "No tengo buenas noticias", recordó que le dijeron. 

Sin embargo, Cherquis volvió a la vida por unos meses más, quizás para terminar de ordenar los papeles de una trayectoria que no dejó rincón sin explorar: desde el ring side del Luna Park hasta los escritorios de la dirección editorial y los micrófonos de la radio y la TV.

Su historia comenzó en marzo de 1963, en el edificio de Azopardo 579. Allí, bajo la mirada de Carlos Fontanarrosa, entendió que el periodismo no era para los amigos ni para los enemigos, sino para el lector. Ingresó a prueba por 28 días y se quedó 30 años, ocho de ellos como director de la revista que fue la "Biblia del deporte".

Aunque su documento decía Montevideo, Cherquis era la síntesis perfecta del Buenos Aires del siglo XX: hijo de inmigrantes, tanguero de Caño 14, fana de San Lorenzo y el hombre que mejor interpretó el silencio de los guantes en la oficina de Tito Lectoure. Se fue un maestro; queda su obra, grabada en el ADN de quienes aprendieron a leer el deporte a través de sus ojos.

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