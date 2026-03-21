Murió Ernesto Cherquis Bialo: qué le pasó y cómo se deterioró su salud en el último tiempo

Una trayectoria marcada por el periodismo deportivo

Nacido en Montevideo en 1940, desarrolló toda su carrera en Argentina y se convirtió en una de las voces más influyentes del periodismo deportivo. Su paso por El Gráfico, su rol en la AFA y su participación en radio y televisión lo posicionaron como una referencia, con un legado que hoy trasciende generaciones.