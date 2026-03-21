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Murió Ernesto Cherquis Bialo: qué le pasó y cómo se deterioró su salud en el último tiempo

El histórico periodista falleció a los 85 años tras luchar contra una leucemia que se había agravado en el último año, luego de un complejo cuadro respiratorio.

Murió Ernesto Cherquis Bialo: qué le pasó y cómo se deterioró su salud en el último tiempo
Hace 2 Hs

La muerte de Ernesto Cherquis Bialo se conoció en la noche de ayer y generó un fuerte impacto en el mundo del periodismo deportivo. El histórico cronista falleció a los 85 años, tras atravesar un prolongado deterioro en su estado de salud.

Según se informó, su fallecimiento se produjo a las 21:56, luego de una lucha contra la leucemia que se había agravado en el último año. Su cuadro había tenido momentos críticos desde 2025, cuando debió ser internado en reiteradas ocasiones.

El propio periodista había explicado en su momento el origen de la enfermedad: un cuadro respiratorio que comenzó con un enfriamiento derivó en broncoespasmo, luego en pulmonía y finalmente en una neumonía bilateral que afectó su sistema inmunológico.

Esa situación comprometió el funcionamiento de la médula ósea y terminó desencadenando la leucemia, una enfermedad que marcó su último tiempo. Si bien había logrado una recuperación parcial, en esta oportunidad no pudo revertir el cuadro.

Una trayectoria marcada por el periodismo deportivo

Nacido en Montevideo en 1940, desarrolló toda su carrera en Argentina y se convirtió en una de las voces más influyentes del periodismo deportivo. Su paso por El Gráfico, su rol en la AFA y su participación en radio y televisión lo posicionaron como una referencia, con un legado que hoy trasciende generaciones.

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