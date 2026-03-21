Mateo Pasquini, del try que lo puso en escena al presente que lo consolida en Tarucas

Mateo Pasquini corre como juega: hacia adelante, sin mirar demasiado el pasado pero con la memoria justa para entender de dónde viene. Su nombre empezó a sonar fuerte en 2025, cuando un try descomunal frente a Selknam lo sacó del anonimato y lo posicionó como una de las grandes apariciones del rugby del NOA. Hoy, ya consolidado en Tarucas, atraviesa un presente que lo encuentra como titular indiscutido y como una de las principales armas ofensivas del equipo. Desde las 16.45, será parte del XV inicial que enfrentará a Yacaré en Aranduroga por la fecha 5 del Súper Rugby Américas.