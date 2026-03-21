El último gesto de Cherquis Bialo antes de morir y el testimonio que conmueve

Un legado que trasciende generaciones

Reconocido por su trayectoria en el periodismo deportivo y su vínculo con el boxeo y el fútbol, Cherquis Bialo dejó una huella profunda. Sus restos serán velados en la Legislatura porteña, mientras familiares, colegas y distintas figuras del ámbito lo despiden con respeto y emoción, recordando su pasión y su forma de contar el deporte.