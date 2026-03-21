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El último gesto de Cherquis Bialo antes de morir y el testimonio que conmueve

Su sobrina contó cómo fue el último contacto con el periodista antes de su fallecimiento. Los detalles.

TRISTE ADIÓS. Una de las últimas imagenes de Cherquis Bialo antes de partir. TRISTE ADIÓS. Una de las últimas imagenes de Cherquis Bialo antes de partir.
Hace 2 Hs

El fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo generó un profundo impacto en el mundo del deporte y el periodismo. El histórico comunicador murió a los 85 años, tras una dura lucha contra la leucemia, y dejó un fuerte vacío entre colegas, familiares y seguidores.

En medio del dolor, una de sus sobrinas, Marina Cherquis, reveló un episodio que marcó sus últimas horas. “Me llamó por teléfono y me dijo que nos quería mucho, que éramos como sus hijas”, contó en diálogo con TN, en un testimonio que rápidamente conmovió.

La mujer relató que la comunicación la tomó por sorpresa y que notó algo distinto en su voz. “Lo escuché tenue, pausado. Creo que quería despedirse”, expresó. Además, recordó que el periodista venía atravesando un momento muy delicado en su salud y que en el último tiempo la situación se había agravado.

El periodista llevaba más de un año enfrentando complicaciones médicas que derivaron en un cuadro de leucemia. Su estado se había deteriorado en las últimas semanas, tras nuevas internaciones que confirmaban un escenario irreversible.

Un legado que trasciende generaciones

Reconocido por su trayectoria en el periodismo deportivo y su vínculo con el boxeo y el fútbol, Cherquis Bialo dejó una huella profunda. Sus restos serán velados en la Legislatura porteña, mientras familiares, colegas y distintas figuras del ámbito lo despiden con respeto y emoción, recordando su pasión y su forma de contar el deporte.

Temas Ernesto Cherquis Bialo
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