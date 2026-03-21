El verano se despidió con calor y deja paso al otoño lluvioso

Con un día bastante caliente -la máxima llegó a 31 grados- el verano se despidió con un pronóstico de chaparrones dispersos para recibir al otoño que, según adelantaron los meteorólogos, será lluvioso.
Tanto Leonidas Minetti, del Laboratorio Climatológico Sudamericano, como Jorge Luis Noriega, del Servicio Meteorológico Nacional, el otoño va a ser más lluvioso y el invierno será menos frío, a causa del fenómeno de El Niño.
Ya el verano fie muy lluvioso. Marzo va teniendo 213 mm de lluvias, cuando lo normal del mes son 156 mm, dice el informe de Minetti.
El calendario astronómico marca que el verano terminó ayer 20 de marzo a las 11.46, cuando se produjo el equinoccio que da inicio al otoño en el hemisferio sur. La estación se extenderá hasta el 21 de junio, fecha en la que comenzará oficialmente el invierno.