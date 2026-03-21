Murió el histórico baterista de Los Piojos, Daniel Buira

La escena del rock argentino atraviesa un nuevo golpe con la muerte de Daniel Buira, el histórico baterista que marcó una etapa clave en el sonido y la identidad de Los Piojos. tenía 54 años y lo encontraron descompensado en la sede de su escuela de percusión ubicada La Chilinga en Ciudad Jardín, vecino a El Palomar. La Justicia investiga las causas. El músico padecía asma.