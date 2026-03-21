Murió el histórico baterista de Los Piojos, Daniel Buira

La escena del rock argentino atraviesa un nuevo golpe con la muerte de Daniel Buira, el histórico baterista que marcó una etapa clave en el sonido y la identidad de Los Piojos. tenía 54 años y lo encontraron descompensado en la sede de su escuela de percusión ubicada La Chilinga en Ciudad Jardín, vecino a El Palomar. La Justicia investiga las causas. El músico padecía asma.
De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, el músico se encontraba en un patio interno del lugar y alrededor de las 4 comenzó a pedir ayuda al manifestar que no podía respirar. Un vecino identificado como Hernán acudió para asistirlo, pero según su declaración Buira se descompensó, perdió el conocimiento y murió.
La Justicia inició una causa por averiguación de causales de muerte que tramita en la UFI 8 de Morón. Asimismo, se supo que el baterista padecía asma, aunque los investigadores buscan descartar la intervención de terceras personas.
¿Quién fue Daniel Buira?
Daniel Buira fue el baterista fundador de Los Piojos junto a Andrés Ciro Martínez en voz y armónica; Pablo Guerra y Daniel Fernández en guitarras; Lisa Di Cione en teclados; Miguel Ángel Rodríguez en bajo. Permaneció en la banda hasta el año 2000, cuando fue reemplazado por Sebastián Cardero. El grupo finalmente se separó en 2009 debido a diferencias internas.
En 1995 creó su escuela de percusión y el grupo de murga La Chilinga, que también funciona como ONG dedicada a la enseñanza en cárceles. La organización cuenta con sedes en Morón, Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, el microcentro y en la provincia de Córdoba. El año pasado, Buira formó parte de la gira regreso de Los Piojos a pesar de sus diferencias con Andrés Ciro.