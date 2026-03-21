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Murió el histórico baterista de Los Piojos, Daniel Buira

El músico se descompensó en el patio de su escuela de percursión en Ciudad Jardín.

A los 54 años murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos A los 54 años murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

La escena del rock argentino atraviesa un nuevo golpe con la muerte de Daniel Buira, el histórico baterista que marcó una etapa clave en el sonido y la identidad de Los Piojos. tenía 54 años y lo encontraron descompensado en la sede de su escuela de percusión ubicada La Chilinga en Ciudad Jardín, vecino a El Palomar. La Justicia investiga las causas. El músico padecía asma.

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De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, el músico se encontraba en un patio interno del lugar y alrededor de las 4 comenzó a pedir ayuda al manifestar que no podía respirar. Un vecino identificado como Hernán acudió para asistirlo, pero según su declaración Buira se descompensó, perdió el conocimiento y murió. 

La Justicia inició una causa por averiguación de causales de muerte que tramita en la UFI 8 de Morón. Asimismo, se supo que el baterista padecía asma, aunque los investigadores buscan descartar la intervención de terceras personas.

¿Quién fue Daniel Buira?

Daniel Buira fue el baterista fundador de Los Piojos junto a Andrés Ciro Martínez en voz y armónica; Pablo Guerra y Daniel Fernández en guitarras; Lisa Di Cione en teclados; Miguel Ángel Rodríguez en bajo. Permaneció en la banda hasta el año 2000, cuando fue reemplazado por Sebastián Cardero. El grupo finalmente se separó en 2009 debido a diferencias internas.

En 1995 creó su escuela de percusión y el grupo de murga La Chilinga, que también funciona como ONG dedicada a la enseñanza en cárceles. La organización cuenta con sedes en Morón, Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, el microcentro y en la provincia de Córdoba. El año pasado, Buira formó parte de la gira regreso de Los Piojos a pesar de sus diferencias con Andrés Ciro.

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