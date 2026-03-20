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Horóscopo chino: que singos vivirán un período decisivo y cambiarán su rumbo en marzo, según Ludovica Squirru

Marzo empieza a entrar poco a poco en su recta final pero antes de irse traerá importantes cambios para algunos animales del zodíaco oriental.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Hola
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Marzo se presenta como un mes determinante para varios signos del horóscopo chino, marcado por decisiones que podrían redefinir proyectos, vínculos y objetivos personales. Según las predicciones de Ludovica Squirru, este período estará atravesado por cambios profundos que invitan a replantear rumbos y asumir nuevos desafíos.

Horóscopo chino: los signos que sufrirán una transformación profunda en lo que resta de marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sufrirán una transformación profunda en lo que resta de marzo, según Ludovica Squirru

En este contexto, la reconocida astróloga advierte que la energía del ciclo actual impulsará movimientos inesperados y momentos clave de transformación. Para algunos signos, se abrirán oportunidades decisivas, mientras que otros deberán atravesar instancias de ajuste y redefinición para avanzar hacia una nueva etapa.

Qué signos del horóscopo chino cambiarán el rumbo de su vida en marzo, según Ludovica Squirru

El final de marzo se perfila como un momento decisivo dentro del Horóscopo Chino, en el que cada signo tendrá la posibilidad de reordenar su camino. Entre decisiones relevantes, crecimiento interno y nuevas oportunidades, Cabra, Perro, Mono y Chancho se preparan para vivir días intensos con chances reales de transformar su presente si interpretan correctamente las señales del destino.

Cabra: Atraviesa una etapa de fortaleza emocional que le permitirá tomar decisiones acertadas y sostener sus metas personales y laborales frente a cualquier circunstancia. En los próximos 15 días alcanzará un nivel de equilibrio anímico superior.

Perro: Transitará lo que resta de marzo con seguridad y determinación, apoyado en una confianza interna impulsada por las vibraciones de esta época. Desde esa firmeza organizará sus proyectos con compromiso pleno y sin dudar al tomar decisiones que puedan modificar su presente.

Mono: Aunque enfrentará ciertos obstáculos, logrará superarlos gracias a su agilidad y capacidad de adaptación. Su creatividad y rapidez mental serán claves para resolver situaciones complejas y encontrar la salida que le permita transformar positivamente su rumbo.

Chancho: Cuenta con una notable capacidad de observación paciente y sin interferencias, lo que le dará claridad en su propio juicio. Así podrá detectar oportunidades de negocio o mejora personal con la certeza de avanzar hacia un beneficio concreto.

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