1x1 de Atlético Tucumán: Ferreira y Nicola, las figuras en una victoria clave

Atlético Tucumán encontró algo más que tres puntos: recuperó solidez, confianza y respuestas individuales en un momento clave. En un partido donde la defensa volvió a ser un sostén y el equipo mostró orden, hubo rendimientos que marcaron la diferencia. Clever Ferreira fue decisivo con su gol y firmeza en el fondo, mientras que Franco Nicola aportó dinámica, recuperación y la asistencia que abrió el camino. También se destacó Luis Ingolotti, que respondió cuando el equipo lo necesitó. En contraste, algunos nombres no lograron sostener el nivel y dejaron dudas en un funcionamiento que, aun con matices, mostró señales positivas de cara a lo que viene.
Luis Ingolotti (6)
Su mejor partido desde que llegó Atlético. Mantuvo la valla en cero, tuvo una atajada importante en los últimos minutos, algo que se le reclamaba.
Maximiliano Villa (6)
Se mostró sólido en defensa. Estuvo firme en los cruces, ganando cada pelota dividida y pasando el ataque cuando el equipo lo necesitaba.
Clever Ferreira (7)
Fue determinante con el gol de cabeza para el 1 a 0. Estuvo muy firme en los cruces y también se mostró muy confiado a la hora de salir jugando. Se llevó varios aplausos de los hinchas.
Gastón Suso (6)
También se mostró sólido en los cruces, bien defensivamente. No cometió errores graves y contribuyó para que su equipo no reciba goles.
Ignacio Galván (6)
Su rendimiento fue de mayor a menor. Comenzó muy activo, pasando varias veces al ataque. Con el correr de los minutos se fue apagando y luego fue reemplazado por una fatiga muscular.
Renzo Tesuri (5)
Mostró el sacrificio de siempre, pero se lo notó mucho más impreciso que otras veces.
Javier Domínguez (4)
Lo más flojo del “Decano”. Se mostró muy dubitativo cada vez que agarró la pelota. Estuvo impreciso, perdió muchas pelotas, que terminaron complicando a la defensa de Atlético.
Ezequiel Ham (6)
Jugó un partido inteligente. Siempre se mostró como opción pare recibir la pelota y estuvo bien parado. Cortó muchos pases entre líneas y ayudó a que el equipo construya juego.
Franco Nicola (7)
Jugó un gran partido, aunque su rendimiento fue de mayor a menor. Brindó la asistencia del gol, corrió todo y estuvo muy sacrificado en la marca, recuperando muchísimas pelotas. Gambeteó mucho y le cometieron varias infracciones. Fiue clave para la victoria del “Albiceleste”.
Nicolás Laméndola (6)
Se mostró eléctrico, principalmente los primeros minutos del partido. Siempre intentó gambetear para adelante. Terminó agotado por el gran desgaste físico que realizó.
Leandro Díaz (5)
Trato de aportar su habitual cuota de sacrificio. Pivoteó varias pelotas, pero no tuvo ninguna ocasión clara de gol. Tampoco pudo influir en el juego.
Luciano Vallejo (-)
Ingresó por Galván a los 21 minutos del segundo tiempo. Se dedicó a conservar su posición, prácticamente no pasó al ataque y se resguardó bien atrás. No sufrió sobresaltos.
Gabriel Compagnucci (-)
Fue silbado por el público apenas ingresó. Mostró mucho sacrificio en la marca y estuvo cerca de convertir un gol, pero remató desviado.
Gianluca Ferrari (-)
Ingresó en lugar de Nicola, para armar una línea de 5. De esta forma, el “Decano” resistió ante los pelotazos y los centros de Gimnasia.
Leonel Vega (-)
Debido a las bajas de Lautaro Godoy y de Kevin Ortiz, que fueron suspendidos en el último partido, el volante central ingresó en los últimos minutos para tener su debut en la máxima categoría.