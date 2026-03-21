1x1 de Atlético Tucumán: Ferreira y Nicola, las figuras en una victoria clave

Atlético Tucumán encontró algo más que tres puntos: recuperó solidez, confianza y respuestas individuales en un momento clave. En un partido donde la defensa volvió a ser un sostén y el equipo mostró orden, hubo rendimientos que marcaron la diferencia. Clever Ferreira fue decisivo con su gol y firmeza en el fondo, mientras que Franco Nicola aportó dinámica, recuperación y la asistencia que abrió el camino. También se destacó Luis Ingolotti, que respondió cuando el equipo lo necesitó. En contraste, algunos nombres no lograron sostener el nivel y dejaron dudas en un funcionamiento que, aun con matices, mostró señales positivas de cara a lo que viene.