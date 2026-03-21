La muerte de Chuck Norris: el héroe de acción, disciplina y fortaleza hasta el final

El reconocido actor estadounidense Chuck Norris, figura emblemática del cine de acción y referente mundial de las artes marciales, murió a los 86 años en Hawái tras sufrir una repentina emergencia médica. El artista se encontraba internado en la isla de Kauai, donde había sido trasladado de urgencia luego de un colapso de salud.
La noticia fue confirmada por su familia, que eligió mantener en reserva los detalles puntuales del episodio. Según trascendió, Norris estaba en el archipiélago realizando entrenamientos y disfrutando de su estadía cuando sufrió la descompensación que motivó su inmediata hospitalización. A pesar de la rápida atención médica y de los esfuerzos por estabilizarlo, falleció ayer a la mañana.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, sus seres queridos expresaron el profundo dolor por la pérdida. “Con el corazón encogido compartimos el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris. Fue un símbolo de fuerza para el mundo, pero para nosotros era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, y el corazón de nuestra familia”, señalaron. También destacaron que vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con quienes lo rodeaban.
Su historia
Nacido como Carlos Ray Norris en 1940, en el estado de Oklahoma, inició su camino profesional tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue durante su destino en Corea del Sur cuando descubrió el karate, disciplina que, con perseverancia y exigentes entrenamientos, lo llevó a convertirse en campeón mundial en seis ocasiones.
Su salto al cine se produjo de la mano de Bruce Lee, con quien entabló una estrecha amistad. Juntos protagonizaron El regreso del dragón, una película clave que marcó su irrupción en Hollywood. A partir de allí, Norris construyó una sólida carrera en el cine de acción durante los años 80, con títulos como McQuade, El lobo solitario, Desaparecido en acción, Código de silencio y Fuerza Delta.
En la televisión alcanzó una popularidad aún mayor con Walker, Texas Ranger, la serie en la que interpretó al sheriff Cordell Walker y que se mantuvo al aire durante ocho temporadas, convirtiéndose con el tiempo en un programa de culto. Su personaje, que combinaba justicia, acción y valores del western, consolidó su imagen como héroe indiscutido de la pantalla chica.
En sus últimos años, Norris había reducido su presencia en el cine. Sus trabajos más recientes incluyeron participaciones en Los indestructibles 2 y producciones posteriores como “Agent Recon” (2024), además de un filme aún sin estrenar. En 2017, tras sufrir dos infartos, decidió alejarse de la actuación para dedicarse plenamente al cuidado de su esposa, Gena O’Kelley, quien atravesaba un delicado estado de salud.
A pesar del paso del tiempo, el actor mantenía una notable vitalidad. El pasado 10 de marzo, al cumplir 86 años, había compartido en sus redes sociales imágenes de una sesión de entrenamiento junto a su preparador físico. “No envejezco. Subo de nivel”, escribió entonces, en un mensaje que reflejaba el espíritu con el que enfrentó cada etapa de su vida hasta el final.