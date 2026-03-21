La muerte de Chuck Norris: el héroe de acción, disciplina y fortaleza hasta el final

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, sus seres queridos expresaron el profundo dolor por la pérdida. “Con el corazón encogido compartimos el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris. Fue un símbolo de fuerza para el mundo, pero para nosotros era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, y el corazón de nuestra familia”, señalaron. También destacaron que vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con quienes lo rodeaban.