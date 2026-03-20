Tarucas confirmó su XV inicial para un duelo clave ante Yacaré en Corrientes

Tarucas ya tiene todo listo. A horas de un nuevo compromiso en el Súper Rugby Américas, la franquicia del NOA confirmó su formación titular para enfrentar a Yacaré XV este sábado en el club Aranduroga de Corrientes, desde las 16.45, en lo que será el quinto partido de la temporada.
El equipo dirigido por Álvaro Galindo apostará por una base que viene sosteniéndose en las últimas fechas, con nombres que combinan potencia en el pack de forwards y dinámica en los backs, en busca de imponer condiciones como visitante.
En la primera línea estarán Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Rodrigo Navarro, una combinación que intentará darle solidez al scrum. En la segunda línea, Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo aportarán presencia física y juego aéreo.
La tercera línea estará compuesta por Facundo Cardozo, Miguel Mukdise y Thiago Sbrocco, tres jugadores clave en la recuperación y el despliegue defensivo, además de ser importantes en el juego suelto.
En la conducción, la pareja de medios estará integrada por Matías Sauze como medio scrum e Ignacio Cerrutti como apertura, quienes tendrán la responsabilidad de marcar el ritmo del partido y gestionar las decisiones en ataque.
Por su parte, en el resto de los backs, Matías Orlando y Pedro Coll ocuparán los centros, mientras que las puntas serán para Mateo Pasquini y Pablo Pfister. Como fullback aparecerá Tomás Elizalde, encargado del fondo de la cancha.
En el banco de suplentes, Tarucas contará con opciones para sostener la intensidad: José Calderoni, Benjamín Garrido, Francisco Moreno, Franco Marini, Tomás Dande, Estanislao Pregot, Simón Pfister y Bautista Estofan estarán listos para ingresar.
El duelo ante Yacaré no será uno más. El conjunto paraguayo se hace fuerte en casa y representa una prueba exigente para un Tarucas que necesita sumar para no perder terreno en la tabla.
Con el XV confirmado, la franquicia del NOA buscará dar un golpe en Corrientes y consolidar su identidad en una competencia que no da margen para relajarse.