De la herencia de Ricardo Le Fort al respeto por Tarucas: el desafío de Peman en Yacaré XV

- Es una situación particular. Este año tuvimos mucho recambio: se fueron jugadores importantes, incluso el capitán, y llegaron muchos chicos nuevos, sobre todo de Argentina. Eso hace que el equipo esté en formación, que tenga que ir madurando con el correr de los partidos. Lo que más bronca da es que tres de esas derrotas fueron muy ajustadas. En Chile íbamos ganando hasta el final, en Brasil tuvimos la última para empatar y no se dio, y en otro partido también se nos escapó sobre el cierre. Podríamos haber ganado varios.