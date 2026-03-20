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Convocan a familias para la adopción de un niño de 10 años en Tucumán

Quienes lo acompañan destacan su deseo de formar parte de una familia que pueda brindarle contención, acompañamiento y afecto en esta etapa clave de su crecimiento.

Desde la institución señalaron que se trata de un niño tímido en un primer acercamiento, aunque afectuoso cuando logra generar vínculos de confianza. Desde la institución señalaron que se trata de un niño tímido en un primer acercamiento, aunque afectuoso cuando logra generar vínculos de confianza. Rupat. Justucuman.gov.ar
Hace 1 Hs

El Registro Único de Postulantes a la Adopción de Tucumán lanzó una nueva convocatoria con el objetivo de encontrar una familia adoptiva para un niño de 10 años que actualmente reside en el Hogar Eva Perón.

Desde la institución señalaron que se trata de un niño tímido en un primer acercamiento, aunque afectuoso cuando logra generar vínculos de confianza. Disfruta del juego y de compartir momentos con otros chicos, lo que favorece su integración en espacios grupales.

En cuanto a su desarrollo, indicaron que no presenta problemas de salud y que muestra interés por temas vinculados a la naturaleza. Además, practica artes marciales y asiste regularmente a la escuela, donde cursa el quinto grado.

Quienes lo acompañan destacan su deseo de formar parte de una familia que pueda brindarle contención, acompañamiento y afecto en esta etapa clave de su crecimiento.

Las personas interesadas en postularse pueden acercarse a la sede del RUPAT, ubicada en Crisóstomo Álvarez 535, planta baja, en el horario de 7 a 13. También se encuentra disponible la línea de WhatsApp 3813463577 para realizar consultas.

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