Adopción: buscan una familia para un niño de 10 años que sueña con crecer acompañado

El Registro Único de Postulantes a la Adopción de Tucumán (Rupat) informó la apertura de una nueva convocatoria pública, con el objetivo de encontrar una familia para un niño de 10 años que actualmente reside en un hogar convivencial de la provincia.
En la institución donde vive lo describen como tranquilo y algo tímido al principio, pero muy compañero una vez que entabla un vínculo de confianza. Además, destacaron que: “Le gusta jugar al fútbol, a la bolilla, participa de talleres de folklore y de teatro”.
“Presenta un diagnóstico de retraso mental moderado, el cual no le impide desenvolverse con autonomía en las actividades de la vida diaria”, explicaron desde el Rupat. Actualmente asiste a 4° grado de una escuela especial y recibe apoyo para seguir aprendiendo.
Con las personas que tuvo contacto pudo expresar su deseo de tener una familia que lo acompañe en su crecimiento y desarrollo.
Convocatoria
Las personas que se sientan convocadas a brindar un entorno familiar podrán acercarse al Registro Único de Adopción de Tucumán, ubicado en calle Crisóstomo Álvarez 535 -planta baja-, en la capital, de 7 a 13.
Además, se encuentra habilitado el celular número 381-3463577 para mandar mensajes de WhatsApp.