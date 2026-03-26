Ni autonomía, ni revelación apocalíptica: la reacción del robot mozo tiene una explicación mucho más simple

Los diseñadores cometieron dos errores de manual que alimentaron el pánico: por una cuestión estética (para que el robot se viera más "humano" y amigable), el interruptor de emergencia estaba situado en la parte posterior, debajo de una placa que requería una herramienta o una presión muy específica. El personal del restaurante, en medio del caos, no logró activarlo. Según los reportes, los motores no tenían un sistema de embrague que se liberara al detectar una anomalía por eso intentaba "no chocar" con una fuerza mecánica considerable.