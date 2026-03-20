Confirmado: Argentina jugará un amistoso ante Mauritania en la Bombonera

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este viernes que la Selección disputará un amistoso frente a Mauritania el próximo 27 de marzo a las 20:15 en la Bombonera. El anuncio llegó luego de varios días de incertidumbre, tras la caída de la Finalissima ante España y la imposibilidad de concretar otros compromisos en la fecha FIFA.
De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá finalmente un partido preparatorio en el país, en un contexto en el que el calendario jugaba en contra y limitaba las opciones. El encuentro servirá como una prueba clave a menos de tres meses del debut en el Mundial, además de representar una oportunidad para que el público argentino vuelva a ver en acción a los campeones del mundo.
La confirmación se realizó a través de los canales oficiales de la Selección, donde también se informó que los detalles sobre la venta de entradas serán comunicados en las próximas horas, con expendio previsto para el lunes. Se espera una alta demanda, teniendo en cuenta el valor simbólico del partido y el escenario elegido.
La organización del amistoso no fue sencilla. Tras la suspensión del duelo ante España, desde la AFA aceleraron gestiones para encontrar un rival disponible dentro de una ventana internacional en la que la mayoría de los seleccionados ya tenía compromisos asumidos. Incluso se evaluaron alternativas como Guatemala, aunque las restricciones logísticas y reglamentarias terminaron por descartar esa opción.
En paralelo, el cuerpo técnico ya había definido un plan de contingencia que incluía entrenamientos en el predio de Ezeiza, aun sin amistosos confirmados, con el objetivo de reunir al grupo luego de varios meses sin actividad conjunta. La última vez que la Selección había jugado fue en el amistoso ante Angola, en Luanda.
Finalmente, el acuerdo con Mauritania permitió resolver el escenario y garantizar un ensayo competitivo antes de encarar la recta final de la preparación. Más allá del rival, el foco estará puesto en el funcionamiento del equipo y en la posibilidad de que Scaloni pruebe variantes dentro de una lista que incluiría algunas novedades.
Así, la Selección tendrá su despedida ante el público local en un contexto especial, con la mira puesta en la defensa del título obtenido en 2022 y con la necesidad de ajustar detalles de cara al gran objetivo del año.