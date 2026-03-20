Confirmado: Argentina jugará un amistoso ante Mauritania en la Bombonera

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá finalmente un partido preparatorio en el país, en un contexto en el que el calendario jugaba en contra y limitaba las opciones. El encuentro servirá como una prueba clave a menos de tres meses del debut en el Mundial, además de representar una oportunidad para que el público argentino vuelva a ver en acción a los campeones del mundo.