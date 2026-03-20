De la felicidad a la incertidumbre: “No sabés dónde va a caer el próximo misil”, el testimonio de un tucumano en Medio Oriente

La comunicación con su familia

La comunicación con su familia se volvió irregular. Las llamadas muchas veces no funcionan, sobre todo durante la noche, cuando hay más actividad. En esos momentos, la conexión se corta o se vuelve inestable, aunque no ocurre en todos lados por igual: depende de la zona y la cobertura. El contacto se mantiene, en la mayoría de los casos, a través de mensajes.