Cartelera por la Memoria: qué se podrá ver en las salas tucumanas este fin de semana largo

La cinta se adentra en el Operativo Cóndor a través de las historias de los expresidentes João Goulart, de Brasil; y Juan José Torres, de Bolivia, y el candidato presidencial uruguayo Zelman Michelini, quienes murieron en Argentina en 1976. “La segunda parte de la película recorre todo el marco de la Operación Cóndor, donde fue fundamental el descubrimiento de los Archivos del Terror aquí en Paraguay. De ahí la importancia de que esté Paraguay en esta obra, para articular un poco las historias”, expresó González en una entrevista para ABC.