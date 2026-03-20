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Cartelera por la Memoria: qué se podrá ver en las salas tucumanas este fin de semana largo

En el marco de la semana de reflexión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, las salas y espacios culturales proyectarán cintas que renuevan la consigna de "Nunca Más"

El Cóndor y la Niebla, una producción de Maximiliano González en el Espacio INCAA. El Cóndor y la Niebla, una producción de Maximiliano González en el Espacio INCAA.
Hace 1 Hs

La consigna de Memoria, Verdad y Justicia resuena entre las cuatro paredes de las salas de proyección tucumanas. “Nunca más” cobra el peso necesario para recordar que nada de lo que sucedió hace 50 años tendrá un segundo episodio en el futuro. Tanto desde el espacio INCAA, como en el Museo Casa de la Ciudad, se llevarán a cabo encuentros cinematográficos para acercarse a la memoria colectiva a través del arte.

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Los silencios cobran voz en una jornada que no admite olvidos. Las proyecciones en el Museo Casa de la Ciudad y en el Espacio INCAA comenzarán a las 20 horas. También se llevará un ciclo de cortos tucumanos el lunes 23, donde realizadores locales presentarán sus trabajos y compartirán sus miradas sobre la memoria a partir de las 17 horas. 

Proyección en el Museo Casa de la Ciudad 

Por esta ocasión, tendrá lugar la función de “Infancia clandestina”, una producción protagonizada por Natalia Oreiro. En el trabajo de Benjamín Ávila, el director relata su propia experiencia desde su niñez y la mirada sensible de un pequeño que regresa a la Argentina en 1979 junto a su familia militante para llevar a cabo la “contraofensiva” de resistencia al régimen.

En esta trama se mezclan la narración de amor y la vida en la clandestinidad desde la perspectiva de un pequeño. Casi como si se tratara de un ejercicio lúdico, Juan irá a la escuela con un nombre falso y un trasfondo familiar inventado, juego del cual sin embargo conoce bien los riesgos, entre ellos la muerte. La entrada es libre y gratuita y será proyectado en Salta 532, San Miguel de Tucumán.

Proyecciones en el Espacio INCAA

El Espacio INCAA también recibe las producciones nacionales que refieren a la memoria. Desde el jueves hasta el sábado a las 20 horas se proyectará "El Cóndor y la Niebla", un proyecto de Maximiliano González. El documental analiza la historia política de Brasil, Uruguay y Bolivia en los años 70. Este largometraje aborda el accionar del Plan Cóndor y sus consecuencias devastadoras que van desde el asesinato de líderes exiliados en Argentina y la complicidad de las dictaduras del Cono Sur.

La cinta se adentra en el Operativo Cóndor a través de las historias de los expresidentes João Goulart, de Brasil; y Juan José Torres, de Bolivia, y el candidato presidencial uruguayo Zelman Michelini, quienes murieron en Argentina en 1976. “La segunda parte de la película recorre todo el marco de la Operación Cóndor, donde fue fundamental el descubrimiento de los Archivos del Terror aquí en Paraguay. De ahí la importancia de que esté Paraguay en esta obra, para articular un poco las historias”, expresó González en una entrevista para ABC.

La proyección se llevará a cabo en la Sala Hynes O’Connor del Espacio INCAA (San Martín 251) a las 20. Las entradas están disponibles en boletería una hora antes de cada función y cuestan $3000. Para jubilados y estudiantes el precio es de $1500 y solo se recibe dinero en efectivo.

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