Estrenos de cine: dramas y comedias para todas las edades

”Proyecto fin del mundo”: El salvador de la Tierra
El profesor Ryland Grace se despierta en una nave espacial en pleno viaje, sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de una misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol, lo que causará una catástrofe. Para ello está en tránsito hasta Tau Ceti, una estrella en la constelación Cetus a unos 12 años luz de distancia. Cuando llegue, tendrá que recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para que todo lo que hay en la Tierra evite su extinción... pero una sorpresa a bordo significa que quizá no tenga que hacerlo solo.
“Proyecto Fin del mundo” es la película de aventuras y ciencia ficción producida y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller (responsables de “Spider-Man: un nuevo universo” y su secuela. Esta ea partir de un guión de Drew Goddard, a partir de una novela de Andy Weir lanzada en 2021. Está protagonizada por Ryan Gosling (quien también es productor), Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, y Milana Vayntrub.
El resultado vincula la natural capacidad de Gosling para la comedia con referencias a clásicos del cine interestelar y de las producciones que refieren al apocalipsis ecológico, junto a una idea del sacrificio individual para la salvación colectiva.
”Pinocho” y “Jumbo”: propuestas para la familia
Una nueva adaptación de “Pinocho” llega a las salas con la dirección del uso Igor Pavlovich Voloshin, quien vinculó el relato clásico del italiano Carlo Collodi de 1883 con la adaptación de Alexei Tolstoy “La llave de oro o Las aventuras de Buratino”, publicada en 1936. Ambas juegan con la historia del entrañable muñeco de madera que sueña con convertirse en un niño de verdad y de su carpintero creador, un hombre solitario que encuentra una antigua llave mágica capaz de conceder deseos.
La película se propone como una salida familiar que une la magia, la emoción y las enseñanzas sobre la amistad, la valentía y el crecimiento en un encuentro intergeneracional. “Pinocho emprenderá una aventura junto a sus amigos para demostrarle a su padre -y a sí mismo- su verdadero valor, enfrentando engaños y descubriendo que la magia auténtica reside en creer, en acompañar y en aceptar quién eres y en cómo encontrar un lugar”, se adelanta.
Otra opción para el público infantil es “Jumbo: un corazón gigante”, una animación de origen indonesio que aborda el bullying y la amistad, con la dirección de Ryan Adriandhy. El protagonista es Don, un niño con exceso de peso que emprende un viaje emocional con la ayuda de Meri, un espíritu que quiere reunirse con los antepasados de su problemática familia. Así comienza su viaje fantástico que le permite descubrir el significado de la valentía y el coraje.
“La grazia, la belleza de la duda”: decisiones de vida
El italiano Paolo Sorrentino es el director más destacado de su generación, con títulos como “La gran belleza”, “Juventud” y “Parthenope”. Ahora llega con “La grazia: la belleza de la duda” -un abordaje más sobrio que otros de sus filmes-, sobre el ficticio presidente Mariano de Santis (interpretado por Toni Servillo, quien ganó la Copa Volpi a mejor protagonista en el festival de Venecia) en el final de su mandato, que se debate entre la fe católica, la formación como jurista, y los mandatos éticos y morales cuando debe promulgar una ley que legaliza la eutanasia y, al mismo tiempo, considerar las peticiones de indulto de dos personas que asesinaron a sus parejas. En el medio, aparece la nostalgia de quien se cerca al ostracismo.
La decisión lo obliga a superar profundos debates de conciencia, por lo cual recurre a su hija y confidente Dorotea, a cargo de Anna Ferzetti. En ese contexto, este drama aborda la soledad del poder y las contradicciones entre las conservadoras convicciones íntimas y las obligaciones sociales de un mundo en constante cambio, desde un enfoque distinto al que desplegó el director en su anterior “Il Divo”, una biopic sobre Giulio Andreotti. Sorrentino reconoció que para su nuevo estreno se inspiró en el caso de un hombre indultado por el actual mandatario Sergio Mattarella tras haber sido condenado por matar a su esposa, que sufría Alzheimer.
“Matate, amor”: función en La Vecindad
El Ciudadela Cine Club sigue con su ciclo dedicado a directoras mujeres en La Vecindad Estudio (Las Piedras y Libertad), con una doble cartelera desde las 21. En primer turno se estrenará el corto tucumano “Shulka”, dirigido por Chechi Casanova y Raquel Soaje, sobre una joven destinada al cuidado de sus padres según la tradición de los Valles Calchaquíes; y luego se proyectará el drama “Matate amor”, de Lynne Ramsay y con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, en una historia basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz sobre una pareja joven con un bebé recién nacido en una casa aislada, donde la protagonista aborda un desafiante redescubrimiento íntimo.
“Sólo fanáticos”: venganza por un embarazo
Antonella es una creadora digital de contenidos adultos en OnlyFans; está embarazada de ocho meses de un joven millonario que no asume su paternidad y sufre el rechazo familiar. Junto a una amiga, diseña un plan de venganza en las redes sociales, mientras explora su empoderamiento y el manejo del deseo de quienes la contrata. Este es el argumento de “Solo fanáticos”, el filme dirigido por Leo Damario, con Antonella Kruger, Nacha Guevara, Turco Naim, Martín Slipak, Benjamín Vicuña y Emilia Attias, montado en una estética pop. El director quiso “hacer foco en las trabajadoras sexuales de alta gama, un mundo muy ligado a quién lo produce y a quién lo consume”.
“Turbulencia”: una aventura en las alturas
Zach y Emmy deciden hacer un viaje en globo aerostático por la cadena montañosa de los Dolomitas italianos para reavivar su deteriorada relación. El viaje romántico que buscaba salvar al matrimonio tras un engaño de Zach (CEO de una empresa en crisis por el suicidio de uno de sus empleados) se convierte en una pesadilla a 5.000 metros de altura cuando una tormenta y eventos inesperados ponen en riesgo a todos a bordo; mientras luchan por sobrevivir, su amor y resiliencia se ponen a prueba. “Turbulencia: pánico en el aire” es la película de aventuras dirigida por Claudio Fäh, con las actuaciones de Hera Hilmar, Jeremy Irvine, Kelsey Grammer y Olga Kurylenko.
“Boda sangrienta”: secuela de un filme de terror
En 2019 se estrenó “Boda sangrienta”, en la cual una romántica noche del casamiento se vuelve en pesadilla para la novia, cuando descubre la letal costumbre de la familia de su esposo. Hoy llega la secuela de esta película de terror con elementos de humor negro, con el protagonismo de la única sobreviviente de la entrega inicial. Grace MacCaullay es ahora el objetivo de las familias más ricas e influyentes del mundo, que deben matarla en un nuevo juego o arriesgarse a perder su poder y fortuna. Cuando su hermana es amenazada, no tiene otra opción que participar en la fiesta de sangre. Dirigen Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, con Samara Weaving, Kathryn Newton, Kevin Durand, David Cronenberg y Elijah Wood en el elenco.