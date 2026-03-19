Estrenos de cine: dramas y comedias para todas las edades

“La grazia, la belleza de la duda”: decisiones de vida

El italiano Paolo Sorrentino es el director más destacado de su generación, con títulos como “La gran belleza”, “Juventud” y “Parthenope”. Ahora llega con “La grazia: la belleza de la duda” -un abordaje más sobrio que otros de sus filmes-, sobre el ficticio presidente Mariano de Santis (interpretado por Toni Servillo, quien ganó la Copa Volpi a mejor protagonista en el festival de Venecia) en el final de su mandato, que se debate entre la fe católica, la formación como jurista, y los mandatos éticos y morales cuando debe promulgar una ley que legaliza la eutanasia y, al mismo tiempo, considerar las peticiones de indulto de dos personas que asesinaron a sus parejas. En el medio, aparece la nostalgia de quien se cerca al ostracismo.