Los hábitos chinos para reducir la necesidad de gastar y ahorrar en dólares

En una economía con una inflación creciente que no llega a tener un cero como primera cifra, el ahorro se hace cuesta arriba. Las dificultades del contexto económico complejizan las finanzas personales. Por eso, los tips y las ayudas para ahorrar a pesar de todo son indispensables para garantizar que una parte de los ingresos empiece a rendir y hasta a generar sus propias ganancias.