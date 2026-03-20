Los hábitos chinos para reducir la necesidad de gastar y ahorrar en dólares

En una economía con una inflación creciente que no llega a tener un cero como primera cifra, el ahorro se hace cuesta arriba. Las dificultades del contexto económico complejizan las finanzas personales. Por eso, los tips y las ayudas para ahorrar a pesar de todo son indispensables para garantizar que una parte de los ingresos empiece a rendir y hasta a generar sus propias ganancias.
Según un informe elaborado por Quiddity, una consultora especializada en opinión pública y Big Data, el 40% de la población no logra ahorrar nada a fin de mes y el 30% gasta incluso más del límite que imponen sus ingresos. Las ansias por comprar en una sociedad capitalista son prácticamente irrefrenables y son los pequeños gastos los que más van minando el capital de cada mes.
Hábitos chinos para gastar menos y ahorrar
En China se estima que cada familia ahorra el 45% de sus ingresos, una cifra mucho mayor al promedio que tienen otros países. Esto se explica por una serie de hábitos que promueven la conducta del ahorro. Los cuatro hábitos apuntan a gastar con intención, evitar compras impulsivas y mantener un ritmo de ahorro constante.
Comidas en casa
Para empezar, una de las prácticas asiduas es preparar las comidas en casa. El delivery y las salidas a restaurantes representan un gasto extra con dinero que puede guardarse y destinarse a otra cosa. La preparación casera es lo que más se repite entre los ahorristas chinos.
Regla del 10:1
La regla es simple pero exigente: los chinos ahorran la mayor parte y gastan la menor. Es decir, buscan gastar durante el mes solo un décimo de lo que ganan. Aunque no es una regla para aplicar a rajatabla, sí puede ser útil establecer un monto fijo y destinarlo a ahorro antes de gastarlo.
Necesidades antes que deseos
Una vez que todas las necesidades están completamente cubiertas, recién se puede pensar en los deseos y las cosas que no son indispensables. Esto no implica no cumplir un capricho ocasionalmente, sino elegir en qué gastar de forma consciente y con intención.
Vida sin lujos
Aunque para muchos los lujos son aspiraciones, en China la vida de simpleza es un estilo de habitar más que suficiente. Incluso cuando una persona tiene ingresos altos, suele no inclinarse hacia los lujos. Por eso, es importante replantearte qué tanto necesitás o querés algo y considerar si vale la pena la inversión.