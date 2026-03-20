Andrea del Boca tuvo que abandonar Gran Hermano: ¿qué pasó con su salud?

"Me hicieron unos estudios aquí y no me dieron bien, asi que me tengo que salir y hacerme otros estudios complementarios", fueron las escuetas palabras de la actriz antes de despedirse de sus participantes. "Gracias Gran Hermano por permitirme estar acá y conocer gente maravillosa", expresó desde la puerta de la casa. Ahora, las especulaciones rondan entorno a si regresará o no al juego. "Los ángeles se quedaron sin Andrea", confirmó Santiago del Moro en la emisión del jueves.