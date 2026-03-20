Andrea del Boca tuvo que abandonar Gran Hermano: ¿qué pasó con su salud?

El jueves por la tarde, un corte en la transmisión de Gran Hermano sorprendió a los seguidores del reality de Telefé. Horas más tarde, se supo que Andrea del Boca tuvoun problema de salud y tuvo que salir de la casa a bordo de una ambulancia. Fue derivada a una clínica privada para realizarse estudios.
"La vieron tres médicos en estos días y estaba con temas intestinales y alta presión. Dejen de especular con otras cosas. Realmente tiene problemas de salud", confirmó Laura Ufal tras conocerse la noticia sobre el estado de la reconocida actriz, quien antes de salir de la casa les contó a sus compañeros lo que le pasaba.
"Me hicieron unos estudios aquí y no me dieron bien, asi que me tengo que salir y hacerme otros estudios complementarios", fueron las escuetas palabras de la actriz antes de despedirse de sus participantes. "Gracias Gran Hermano por permitirme estar acá y conocer gente maravillosa", expresó desde la puerta de la casa. Ahora, las especulaciones rondan entorno a si regresará o no al juego. "Los ángeles se quedaron sin Andrea", confirmó Santiago del Moro en la emisión del jueves.
Andrea del Boca tuvo que medirse la presión en vivo por picos de estrés
Andrea del Boca ya había protagonizado un momento que generó preocupación. Durante su participación en el stream del reality, la actriz admitió que la convivencia la está afectando y dejó en evidencia su estado de salud al mostrarse con un tensiómetro en el brazo, con el que controlaba su presión arterial.
Con total sinceridad, la actriz afirmó: “Acá tendría que putear un poco más para que no me suba la presión”. Se refirió así a las fricciones dentro de la casa que comienzan a afectarla.