Revelaron el motivo por el que Andrea del Boca tomó la decisión de entrar a Gran Hermano

En medio del intercambio, Moria comentó que tiempo atrás alguien cercano a la actriz le había dicho que estaba deprimida. Ante la consulta sobre su estado emocional, el abogado respondió: “Yo la quiero mucho a Andrea”, y aclaró que nunca mantuvieron una relación sentimental. “Yo la conocí como profesional y hoy soy una persona muy cercana a ella: soy su abogado y su apoderado”, explicó. Además, confirmó que atravesó momentos de tristeza y angustia. “Una persona que pasa por una cosa así, y te imputan y te hacen una campaña de que te robaste un montón de cosas, es lógico que estés triste”, afirmó.