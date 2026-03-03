Revelaron el motivo por el que Andrea del Boca tomó la decisión de entrar a Gran Hermano

La entrada de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano "Generación Dorada" sorprendió a todos. En un contexto en el que la opinión pública se divide entre apoyos y críticas, el abogado de la actriz salió a explicar las razones que la llevaron a sumarse al reality.
En una entrevista vía Zoom con Moria Casán, Juan Pablo Fioribello se refirió primero a la situación judicial de su defendida. “Hicimos un trabajo de siete años y logramos nada más y nada menos que la absolución. Ella fue absuelta. Acá se dicen muchas cosas inexactas y hay mucha gente que opina sin saber. Andrea tiene su principio de inocencia intacto. Un tribunal oral, tres jueces de cámara, analizaron más de ciento y pico de testigos, un montón de prueba documental, un montón de prueba pericial y los tres llegaron a la misma conclusión: no se cometió ningún delito por parte de la señora Andrea del Boca en absoluto”, sostuvo.
Respecto de la apelación presentada por la fiscal Fabiana León contra el fallo del Tribunal Oral Federal N°7, el letrado explicó que se trata de una función propia del Ministerio Público. “Apelar, impulsar la acción, pedir una pena y oponerse a las medidas que pida la defensa o que saque el Tribunal”, detalló. Si bien reconoció que León es una fiscal “muy buena y muy bien formada”, también la describió como “muy dura, implacable”. Según afirmó, la solidez de los argumentos de la defensa fue determinante para alcanzar la absolución.
Fioribello también cuestionó lo que definió como un “relato social y mediático” alejado de la realidad jurídica. “A uno le puede o no gustar Andrea. Eso está perfecto. La gente está en todo su derecho de opinar y está buenísimo que pase. Lo que no se puede hablar es sin fundamento y con una ignorancia jurídica enorme”, expresó. Y remarcó que el Tribunal “no juzga lo moral”. “Eso le corresponde a Dios”, lanzó.
Durante la charla, Cinthia Fernández manifestó su interés en ver la novela y conocer “a dónde fue la plata del esfuerzo del pueblo”. El abogado admitió que la modalidad de contratación también le resultó “llamativa”, pero aseguró que en el juicio quedó probado que no existieron irregularidades. “Las autoridades que la contrataron explicaron el porqué, que no hubo ningún tipo de irregularidad ni delito alguno”, señaló.
En ese sentido, aclaró que la emisión o no de la novela no dependía de la actriz. “Ella no tenía que exhibirla. Ella dio el contenido. Para eso fue contratada”, explicó, y añadió que los fondos “fueron destinados para lo que se dieron”. Según indicó, una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisó las cuentas de la productora y determinó que los recursos se utilizaron para la realización de la ficción.
Por qué Andrea del Boca entró a Gran Hermano
La conversación también giró en torno al impacto mediático de su participación en Gran Hermano. Casán le preguntó si la nueva exposición podía reabrir el debate judicial y si detrás de la decisión había una necesidad económica, de aprobación pública o de “lavar su imagen”. Fioribello lo descartó y habló de una etapa distinta en la vida de la actriz.
“Luego de esta absolución, donde limpió su imagen judicialmente, entró en una nueva etapa. Ella quería hacer algo totalmente disruptivo. Es una persona que quería hacer un contrato totalmente nuevo, un formato totalmente nuevo. Algo que no la encasille en el formato de novelas. Y logró lo que todos quieren: hoy está toda la colonia artística, en lo que hace a este programa, hablando de ella”, reveló.
En medio del intercambio, Moria comentó que tiempo atrás alguien cercano a la actriz le había dicho que estaba deprimida. Ante la consulta sobre su estado emocional, el abogado respondió: “Yo la quiero mucho a Andrea”, y aclaró que nunca mantuvieron una relación sentimental. “Yo la conocí como profesional y hoy soy una persona muy cercana a ella: soy su abogado y su apoderado”, explicó. Además, confirmó que atravesó momentos de tristeza y angustia. “Una persona que pasa por una cosa así, y te imputan y te hacen una campaña de que te robaste un montón de cosas, es lógico que estés triste”, afirmó.
Sobre el final, ante una nueva pregunta acerca de si el ingreso al reality buscaba limpiar su imagen, Fioribello fue categórico: “Ella quería jugar. Me dijo: ‘quiero jugar, quiero ser disruptiva’”. Y antes de despedirse, destacó la “fuerte personalidad” de su defendida en esta nueva etapa pública.