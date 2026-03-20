Polémicas repetidas y ahora un escándalo: Lobo Medina bajo presión

Luis Lobo Medina volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez el foco trasciende lo estrictamente futbolístico. El árbitro tucumano de Primera División, que en 2025 había sido noticia por decisiones polémicas dentro de la cancha, ahora aparece mencionado en un informe periodístico que difundió supuestos chats vinculados a posibles irregularidades en el ascenso.
El nombre del juez nacido en Banda del Río Salí, de 41 años, se instaló nuevamente en la agenda tras la publicación de mensajes atribuidos a Juan Pablo Beacon, exintegrante del Consejo Federal, en los que se hace referencia a un presunto pago relacionado con un partido de la Primera Nacional en 2021. La información fue difundida por el programa ¿La ves?, de TN, y generó un fuerte impacto en el ambiente del fútbol.
De acuerdo con ese informe, los chats incluirían menciones a Lobo Medina en la previa de un partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, que terminó 3-3 y que en su momento ya había quedado bajo la lupa por algunas decisiones arbitrales discutidas.
El caso suma un nuevo capítulo en la carrera de un árbitro que supo abrirse camino desde el interior. Lobo Medina es el único tucumano que actualmente dirige en la máxima categoría del fútbol argentino y, además, logró en el último tiempo la habilitación como árbitro internacional, un hito que lo convirtió en el primer juez del norte argentino en alcanzar ese reconocimiento.
Su historia dentro del arbitraje comenzó lejos de los grandes escenarios. Formado en la Liga Tucumana, recorrió canchas del interior antes de consolidarse en el ascenso y dar el salto definitivo a Primera en la temporada 2021/22. Antes, Pedro Argañaraz y Carlos Salado habían sido los únicos tucumanos en llegar a esa instancia.
Otras polémicas en las que Lobo Medina estuvo involucrado
Sin embargo, su trayectoria también estuvo atravesada por cuestionamientos. A comienzos de 2025, había quedado en el ojo de la tormenta tras convalidar un gol en offside en un partido entre Barracas Central y Banfield, una decisión que generó fuertes críticas y volvió a poner el foco en el arbitraje argentino.
En ese contexto, Lobo Medina había reconocido el impacto que tiene la presión sobre los árbitros. “Al principio me costaba mucho vivir rodeado de ese tipo de dichos. Eso me llevó a ir al psicólogo para poder sobrellevar la presión”, había contado durante una entrevista con LA GACETA.
Ahora, el escenario es distinto. Ya no se trata sólo de errores o interpretaciones dentro del campo de juego, sino de una denuncia que podría tener derivaciones judiciales.
Por su parte, LA GACETA intentó comunicarse con Lobo Medina a través de distintos medios para conocer su versión sobre los hechos, pero no obtuvo respuesta.
El caso, que combina denuncias mediáticas, sospechas y posibles implicancias institucionales, vuelve a poner bajo la lupa al arbitraje argentino, un ámbito que desde hace años convive con cuestionamientos recurrentes y que ahora enfrenta un nuevo episodio que trasciende lo deportivo.