Polémicas repetidas y ahora un escándalo: Lobo Medina bajo presión

El nombre del juez nacido en Banda del Río Salí, de 41 años, se instaló nuevamente en la agenda tras la publicación de mensajes atribuidos a Juan Pablo Beacon, exintegrante del Consejo Federal, en los que se hace referencia a un presunto pago relacionado con un partido de la Primera Nacional en 2021. La información fue difundida por el programa ¿La ves?, de TN, y generó un fuerte impacto en el ambiente del fútbol.