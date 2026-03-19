Esmeralda fue hallada a 300 metros de su casa, en Cosquín: cuál es la principal hipótesis

El hallazgo se produjo poco después de las 11 de este jueves, cuando efectivos de la División Motos de la Policía realizaban un rastrillaje y dieron con la menor en un descampado próximo a su vivienda, a unos 300 metros lineales del lugar donde había sido vista por última vez. “La encontraron, la encontraron”, gritaron los familiares al conocer la noticia.