Bolivia: la insólita propuesta de un candidato que quiere construir un parque en homenaje a Goku
Un candidato a la Alcaldía de El Alto propuso construir un parque temático inspirado en Goku y generó un fuerte debate. Mientras promete atraer turismo y generar empleo, la iniciativa fue cuestionada por rivales y usuarios en redes sociales.
A medida que se acercan las elecciones subnacionales en Bolivia, las propuestas de campaña comienzan a multiplicarse y, en algunos casos, a sorprender. En El Alto, una iniciativa en particular logró captar la atención: la creación de un parque temático inspirado en Goku.
La idea fue presentada por el candidato a la Alcaldía, Javier Tarqui, quien aseguró que el proyecto no solo sería un atractivo recreativo, sino también una oportunidad económica para la ciudad. “Construiremos el Parque Temático Goku, el más grande de Bolivia, en la ciudad de El Alto, donde generaremos empleo y oportunidades para nuestros jóvenes”, expresó durante un debate realizado el pasado 14 de marzo.
El personaje elegido no es casual: Dragon Ball cuenta con una amplia base de fanáticos en Bolivia, lo que, según el candidato, podría traducirse en un flujo turístico importante. En esa línea, defendió su propuesta como una apuesta para posicionar a la ciudad a nivel internacional.
Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de críticas. Durante el mismo debate, su contrincante Simón Gálvez cuestionó la elección de una figura extranjera como eje del proyecto, sugiriendo que una obra de este tipo debería basarse en elementos culturales propios de la región.
Lejos de retroceder, Tarqui insistió en que el turismo puede convertirse en un motor de desarrollo para la ciudad, que ya posee rasgos distintivos como los conocidos “cholets”. En diálogo con el periodista Jhon Arandia, reafirmó su postura: “Goku puede ser un parque de estas características es un parque temático”.
Además del impacto turístico, el candidato sostuvo que el emprendimiento generaría empleo y ofrecería espacios de recreación, con áreas verdes y propuestas culturales pensadas para la comunidad.
En redes sociales, la propuesta no pasó desapercibida. Mientras algunos usuarios la consideraron innovadora, otros la criticaron con dureza, al entender que existen necesidades más urgentes en la ciudad. “Más bien que haga arreglar las plazas y parques, porque están tirados a la calle parecen chiqueros”, escribió un usuario, reflejando parte del descontento.