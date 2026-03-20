Bolivia: la insólita propuesta de un candidato que quiere construir un parque en homenaje a Goku

La idea fue presentada por el candidato a la Alcaldía, Javier Tarqui, quien aseguró que el proyecto no solo sería un atractivo recreativo, sino también una oportunidad económica para la ciudad. “Construiremos el Parque Temático Goku, el más grande de Bolivia, en la ciudad de El Alto, donde generaremos empleo y oportunidades para nuestros jóvenes”, expresó durante un debate realizado el pasado 14 de marzo.