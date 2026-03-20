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Tragedia en Salta: un nene de 2 años murió al caer en un pozo en la casa de su abuela

Un niño de 2 años murió en Salta tras caer en un pozo sin tapa en el patio de la casa de su abuela. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero llegó sin signos vitales. La Justicia investiga cómo ocurrió la tragedia.

Tragedia en Salta: un nene de 2 años murió al caer en un pozo en la casa de su abuela Tragedia en Salta: un nene de 2 años murió al caer en un pozo en la casa de su abuela
Hace 20 Min

Un dramático hecho conmociona a la localidad de Joaquín V. González, al sur de Salta, donde un niño de apenas 2 años perdió la vida luego de caer en un pozo sin protección dentro del patio de una casa familiar.

El episodio ocurrió mientras el pequeño se encontraba en la vivienda de su abuela. De acuerdo a las primeras informaciones, el nene jugaba en el lugar cuando, en un momento, los adultos dejaron de verlo. La ausencia generó alarma inmediata y dio inicio a una intensa búsqueda dentro del terreno.

Minutos después, el peor escenario se confirmó: el niño fue hallado dentro de un pozo perteneciente a un baño en desuso, ubicado a nivel del suelo y sin ningún tipo de tapa ni resguardo.

Tras ser rescatado por sus familiares, fue trasladado de urgencia al Hospital Oscar H. Costas. Sin embargo, ingresó sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, no lograron salvarlo.

La Fiscalía de turno intervino en el caso y dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, se ordenó la realización de la autopsia y pericias en el lugar del hecho, con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias de la tragedia y establecer si existieron responsabilidades.

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