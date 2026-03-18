Creció el río Bermejo y varias comunidades quedaron aisladas en Salta

El ingreso por tierra a El Chañaral es, por ahora, imposible. Los caminos permanecen completamente cubiertos por el agua proveniente de los bañados del Bermejo y no existe alternativa terrestre para llegar o salir de la zona. En este contexto, las pequeñas embarcaciones se convirtieron en la única vía de conexión, aunque no todos los habitantes cuentan con una propia y muchos deben recurrir a servicios pagos, lo que encarece aún más el acceso a alimentos y otros insumos básicos.