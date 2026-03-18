Creció el río Bermejo y varias comunidades quedaron aisladas en Salta

La crecida del río Bermejo provocó inundaciones en el departamento Rivadavia, en Salta, y dejó aisladas a varias comunidades, en un escenario crítico que afecta la movilidad, el acceso a la salud y el abastecimiento de alimentos. La situación obligó a suspender completamente las clases en una escuela que quedó bajo el agua y a utilizar piraguas como único medio de transporte para asistir a los vecinos.
El ingreso por tierra a El Chañaral es, por ahora, imposible. Los caminos permanecen completamente cubiertos por el agua proveniente de los bañados del Bermejo y no existe alternativa terrestre para llegar o salir de la zona. En este contexto, las pequeñas embarcaciones se convirtieron en la única vía de conexión, aunque no todos los habitantes cuentan con una propia y muchos deben recurrir a servicios pagos, lo que encarece aún más el acceso a alimentos y otros insumos básicos.
“Para buscar víveres hay que rodear la zona, está toda inundada”, relató Eusebio Argañaraz, vecino afectado, al diario El Tribuno. La emergencia sanitaria se agrava a medida que persisten las dificultades para abastecerse y desplazarse.
La situación es especialmente delicada en la comunidad de La Misión, donde unos cinco kilómetros de terreno anegado la separan del resto de la región. Allí, una escuela quedó completamente inundada, lo que obligó a interrumpir todas las actividades educativas. “Hay zonas donde directamente no se puede pasar. La gente está aislada”, explicó Gerónimo, otro residente que intentó transitar el camino hacia El Chañaral.
El panorama refleja una problemática recurrente en el Chaco salteño durante las temporadas de lluvias intensas, con comunidades que enfrentan reiteradas crisis de acceso, educación y alimentación, y con vastas extensiones del monte cubiertas por el agua.
Operativos y evacuaciones en marcha
Ante la persistencia de la emergencia, las autoridades provinciales desplegaron un operativo sanitario con equipos integrados por médicos, asistentes sociales, bomberos y personal policial, que trabajan para asistir a las poblaciones más aisladas.
Agustina Esteban, responsable de Políticas Sociales, explicó que el objetivo es garantizar atención primaria con pediatras, aplicar vacunas y distribuir medicamentos en zonas como El Chañaral y Colonia Santa Rosa. “Hace dos meses que venimos trabajando con salud pública, seguridad y los municipios en esta situación difícil”, señaló. También precisó que las tareas se concentran tanto en Rivadavia como en Colonia Santa.
Mientras tanto, crece la expectativa por la posibilidad de reforzar la asistencia mediante vuelos. “Estamos esperando que Aviación Civil nos dé el visto bueno para poder hacer los vuelos, los puentes aéreos, para poder llegar también con los elementos de primera necesidad”, agregó Esteban en declaraciones a El Tribuno.
En paralelo, continúan las entregas de plásticos para resguardo y otros insumos en parajes como Morillo, Banda Norte y Colonia Santa Rosa, en un contexto en el que se mantiene la alerta amarilla por riesgo hídrico.
Desde el sistema de salud advierten que la situación podría agravarse en los próximos días. Milagro Briones, gerente del hospital Rivadavia Banda Sur, indicó que existe preocupación por la aparición de enfermedades. “Era una preocupación enorme la de llegar a El Chañaral porque queríamos atender, es una comunidad grande, hay varias familias. Por ahora hay algunas enfermedades respiratorias pero esperamos que empiecen a aparecer porque los chicos juegan en el agua, incluso habrá infecciones de piel”, alertó.