Cuántos millones se llevó Ian Lucas por ganar MasterChef Celebrity 2025

La final de Masterchef Celebrity 2025 tuvo como protagonista a Ian Lucas, quien se quedó con el trofeo tras superar a la influencer Sofía “La Reini” Gonet en la definición del certamen. A lo largo de la temporada, el joven logró destacarse por su crecimiento en la cocina y por el vínculo que construyó con el público, que lo acompañó hasta la instancia decisiva.