La final de Masterchef Celebrity 2025 tuvo como protagonista a Ian Lucas, quien se quedó con el trofeo tras superar a la influencer Sofía “La Reini” Gonet en la definición del certamen. A lo largo de la temporada, el joven logró destacarse por su crecimiento en la cocina y por el vínculo que construyó con el público, que lo acompañó hasta la instancia decisiva.
El reality culinario reunió a figuras de distintos ámbitos y presentó una competencia exigente en cada gala, con desafíos técnicos y creativos que fueron elevando el nivel del certamen. En ese contexto, la final enfrentó a los dos concursantes más sólidos del ciclo, y la consagración de Lucas marcó el cierre de una edición que volvió a captar la atención de la audiencia.
Cuántos millones se llevó Ian Lucas por ganar MasterChef Celebrity 2025
Según anunció en el inicio de la final la conductora Wanda Nara, el ganador del reality de cocina se llevará, además del trofeo con el logo del programa, 50 millones de pesos. También habrá regalos adicionales para Ian Lucas como equipamiento de cocina y comedor que incluye electrodomésticos, vajilla y decoración de una famosa marca de electrodomésticos.
Los elogios del jurado de Masterchef Celebrity para Ian Lucas
"Conocimos al verdadero Ian, hablaste de tu familia y tu historia. Sos un ejemplo para mucha gente. Te esforzaste y lo diste todo. No te lo hicimos fácil, lograste rescatar tus raíces, me emocionó lo que hiciste", fueron las palabras de Martitegui para Ian Lucas. "Entiendo qué querías que vea la gente de vos, a tu abuela, a tu hermano. Te felicito", expresó Betular. Donato finalizó la devolución con un "gracias".