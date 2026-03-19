Secciones
EspectáculosGuía para salir

Dónde estarán las ferias gastronómicas y de artesanos este fin de semana

Una opción para pasear con amigos o en familia, en distintos puntos de la ciudad.

Dónde estarán las ferias gastronómicas y de artesanos este fin de semana
Hace 27 Min

El próximo fin de semana, las ferias impulsadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán vuelven a los espacios públicos para que los vecinos pueden disfrutar de comidas al aire libre, conseguir artesanías, comprar conservas, dulces y postres y adquirir productos de cosmética, accesorios, indumentaria y plantas, entre otros.

La programación de actividades organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales para este fin de semana es la siguiente:

Parque El Provincial

- Feria de Emprendedores: sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 18 a 00, en avenida Roca y Chacabuco.

- Paseo Gastronómico: sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 18 a 00, en avenida Roca y 9 de Julio.

Parque Avellaneda

- Feria Gourmet: sábado 21 de marzo, de 18 a 1; y domingo 22, de 18 a 00, sobre calle Asunción.

- Feria de Artesanos: sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 18 a 00, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.

Parque 9 de Julio

Feria Quinto Centenario: domingo 22 de marzo, de 18 a 00, sobre avenida Soldati al 300.

Barrio Manantial Sur

- Feria Manantial Sur - 2500 viviendas: sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 18 a 23, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

Las ferias se suspenden en caso de alerta meteorológica y lluvias.

La Dirección de Relaciones Institucionales informó que en caso de llover el sábado 21 de marzo, todas las actividades de esa jornada serán reprogramadas para el lunes 23 de marzo, en los mismos lugares y horarios.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest
1

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”
2

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad
3

El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad

Muñecas inflables, el fútbol y las cargadas: la masculinidad que no se cuestiona
4

Muñecas inflables, el fútbol y las cargadas: la masculinidad que no se cuestiona

Caso Érika: piden que se investigue la línea narco
5

Caso Érika: piden que se investigue la línea narco

Irán provocó daños considerables en la mayor instalación de gas del mundo
6

Irán provocó daños considerables en la mayor instalación de gas del mundo

Más Noticias
Emilia Mernes contra Tini, María Becerra y Antonela Roccuzzo: los detalles del escándalo menos pensado

Emilia Mernes contra Tini, María Becerra y Antonela Roccuzzo: los detalles del escándalo menos pensado

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad

El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad

Caso Érika: piden que se investigue la línea narco

Caso Érika: piden que se investigue la línea narco

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial

Irán provocó daños considerables en la mayor instalación de gas del mundo

Irán provocó daños considerables en la mayor instalación de gas del mundo

Muñecas inflables, el fútbol y las cargadas: la masculinidad que no se cuestiona

Muñecas inflables, el fútbol y las cargadas: la masculinidad que no se cuestiona

Comentarios