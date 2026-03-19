Dónde estarán las ferias gastronómicas y de artesanos este fin de semana

El próximo fin de semana, las ferias impulsadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán vuelven a los espacios públicos para que los vecinos pueden disfrutar de comidas al aire libre, conseguir artesanías, comprar conservas, dulces y postres y adquirir productos de cosmética, accesorios, indumentaria y plantas, entre otros.
La programación de actividades organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales para este fin de semana es la siguiente:
Parque El Provincial
- Feria de Emprendedores: sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 18 a 00, en avenida Roca y Chacabuco.
- Paseo Gastronómico: sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 18 a 00, en avenida Roca y 9 de Julio.
Parque Avellaneda
- Feria Gourmet: sábado 21 de marzo, de 18 a 1; y domingo 22, de 18 a 00, sobre calle Asunción.
- Feria de Artesanos: sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 18 a 00, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
Parque 9 de Julio
Feria Quinto Centenario: domingo 22 de marzo, de 18 a 00, sobre avenida Soldati al 300.
Barrio Manantial Sur
- Feria Manantial Sur - 2500 viviendas: sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 18 a 23, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
Las ferias se suspenden en caso de alerta meteorológica y lluvias.
La Dirección de Relaciones Institucionales informó que en caso de llover el sábado 21 de marzo, todas las actividades de esa jornada serán reprogramadas para el lunes 23 de marzo, en los mismos lugares y horarios.