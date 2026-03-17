Horóscopo chino: los signos que sufrirán una transformación profunda en lo que resta de marzo, según Ludovica Squirru

Los movimientos astrales arrancarán a muchos signos del horóscopo chino de lo conocido. La comodidad se transforma en un período más activo, que pide a los nativos enfocarse en sus objetivos, ya que, beneficiados por la vibración intensa de este mes, se encontrarán con que su vida cambiará de rumbo esta vez.
La reconocida astróloga Ludovica Squirru detalló en su pronóstico que algunos integrantes del zodíaco se verán atravesados por un período especialmente favorable. Más allá de las oportunidades que puedan surgir, serán los animales del horóscopo chino los que sentirán una transformación profunda, que por consecuencia modificará su historia en el plano terrestre.
Los signos que cambiarán su rumbo en lo que queda de marzo
Elegir caminos acertados será la especialidad de la Cabra, quien se encuentra en un momento emocional inquebrantable. Nada de lo que sucede derribará los proyectos personales y laborales de este signo, el cual alcanzará por este tiempo un equilibrio anímico superior.
El Perro camina con sus patas firmes durante los días de marzo, impulsado por la seguridad interna que provocan las vibraciones de este mes. Y esa confianza será el cimiento donde sostendrá sus planes que exigen compromiso, tomando decisiones sin dudar para transformar su situación.
El Mono sortea los obstáculos de marzo con agilidad, y esa adaptación es la clave para resolver situaciones que antes parecían indescifrables. Este signo lucirá su creatividad y rapidez mental para encontrar la salida y alterar su rumbo.
No hay mejor herramienta que la de poder observar con paciencia y sin impedimentos. El Chancho encontrará la claridad en su juicio mental para detectar posibilidades de negocio o mejora personal con una precisión quirúrgica antes de dar el siguiente paso.