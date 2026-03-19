Final de MasterChef Celebrity: quién ganó y cómo fue la definición más esperada del reality

Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet fueron dos contrincantes de lujo en la gran final de Masterchef Celebrity 2025, que comenzó el miércoles y se definió el jueves por la pantalla de Telefé. Tras probar cada uno de los platos, el jurado elogió el trabajo de ambos participantes. "Lograron contar su historia a través de sus menúes", destacó Damian Betular en su última devolución.
En dos horas, los participantes armaron un menú de tres pasos con un hilo conductor. Ella optó por homenajear a Argentina con platos representativos de la identidad nacional, mientras que él se volcó hacía su historia personal y a la comida que se preparaba en su casa.
Tras evaluar cada plato y antes de dar el veredicto más esperado de la noche, el jurado le dedicó unas emotivas palabras para los finalistas. "Reini nos sorprendiste a todos. Lograste poner tu alma en cada comida", comenzó Germán Martitegui. "Podes dar mucho amor a través de la comida", sumó Betular, quien no dudó en manifestarle su cariño a la influencer.
"Conocimos al verdadero Ian, hablaste de tu familia y tu historia. Sos un ejemplo para mucha gente. Te esforzaste y lo diste todo. No te lo hicimos fácil, lograste rescatar tus raíces, me emocionó lo que hiciste", fueron las palabras de Martitegui para Ian Lucas. "Entiendo qué querías que vea la gente de vos, a tu abuela, a tu hermano. Te felicito", expresó Betular. Donato finalizó la devolución con un "gracias".
¿Quién ganó la gran final de Masterchef Celebrity 2025?
Ian Lucas se consagró como el ganador de Masterchef Celebrity 2026. Tras conocer su triunfo, el influencer se abrazó de su familia y recibió el premio junto a su abuela. "Este premios es de todos ustedes, gracias", manifiestó, y también felicitó a su compañera, "La Reini". "Merecidisimo, el ganador de Masterchef tenía que ser Ian", expresó Evangelina Anderson.