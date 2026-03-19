Final de MasterChef Celebrity: quién ganó y cómo fue la definición más esperada del reality

"Conocimos al verdadero Ian, hablaste de tu familia y tu historia. Sos un ejemplo para mucha gente. Te esforzaste y lo diste todo. No te lo hicimos fácil, lograste rescatar tus raíces, me emocionó lo que hiciste", fueron las palabras de Martitegui para Ian Lucas. "Entiendo qué querías que vea la gente de vos, a tu abuela, a tu hermano. Te felicito", expresó Betular. Donato finalizó la devolución con un "gracias".