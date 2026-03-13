El misterio de MasterChef: qué hacen con los alimentos que quedan tras cada desafío
Muchos televidentes se preguntan qué ocurre con la comida que sobra en MasterChef tras cada desafío. La producción del reality explicó finalmente cuál es el destino de los platos preparados y de los ingredientes que no se utilizan durante las grabaciones
Uno de los interrogantes más repetidos entre los seguidores de MasterChef en redes sociales tiene que ver con el destino de la comida que se prepara durante el programa. En un certamen donde abundan los ingredientes y se cocinan decenas de platos en cada desafío, muchos televidentes se preguntaban si esos alimentos terminaban en la basura o si se les daba algún tipo de uso.
La producción del reality decidió aclarar la duda en una de sus emisiones, explicando qué sucede realmente con los platos y los productos que no se utilizan durante las grabaciones.
Qué pasa con los platos que cocinan los participantes
Cuando los concursantes presentan sus preparaciones ante el jurado, los chefs prueban cada plato para evaluar sabor, técnica y presentación. Si la comida se encuentra en buen estado y no representa ningún riesgo sanitario, suele ser consumida por integrantes del equipo de producción, camarógrafos y técnicos que trabajan detrás de cámara.
De esta manera, muchas de las preparaciones que no son terminadas por el jurado terminan siendo aprovechadas por el propio staff del programa.
El destino de los ingredientes que no se usan
En el caso de los ingredientes frescos que no fueron utilizados durante las pruebas —como frutas, verduras o carnes— el procedimiento es diferente. Cuando los productos siguen en condiciones óptimas, suelen ser destinados a organizaciones solidarias o bancos de alimentos.
En la versión colombiana del programa, por ejemplo, el reality colabora con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), que se encarga de distribuir los alimentos a instituciones que los necesitan.
Además, algunos productos que no pueden donarse también pueden ser retirados por el personal de producción o guardados para ser utilizados en jornadas de grabación posteriores.
Cuándo se descarta la comida
No obstante, hay situaciones en las que los alimentos sí deben desecharse. Esto ocurre cuando un plato permanece demasiado tiempo bajo las luces del estudio, cuando la preparación no está correctamente cocida o cuando existe algún riesgo sanitario.
En esos casos, por cuestiones de seguridad alimentaria, la comida no puede consumirse ni donarse.
Quiénes siguen en carrera en MasterChef Celebrity
Mientras tanto, la competencia continúa avanzando. Tras la reciente eliminación de Evangelina Anderson y Agustín “Cachete” Sierra, seis participantes permanecen en el certamen gastronómico.
Los famosos que siguen en carrera son Emilia Attias, Claudio “El Turco” Husaín, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Maxi López y Marixa Balli. Entre ellos saldrá el ganador del reality culinario, que se consagrará como el nuevo campeón de MasterChef Celebrity.