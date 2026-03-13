El misterio de MasterChef: qué hacen con los alimentos que quedan tras cada desafío

Uno de los interrogantes más repetidos entre los seguidores de MasterChef en redes sociales tiene que ver con el destino de la comida que se prepara durante el programa. En un certamen donde abundan los ingredientes y se cocinan decenas de platos en cada desafío, muchos televidentes se preguntaban si esos alimentos terminaban en la basura o si se les daba algún tipo de uso.