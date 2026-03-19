Boca empieza su recorrido en la Libertadores 2026: cómo quedaron definidos los grupos

El sorteo dejó definido el panorama de la Copa Libertadores 2026 y Boca aparece como uno de los focos principales del certamen. El equipo de la Ribera integrará una zona exigente, con rivales de peso y viajes complejos.
El conjunto "xeneize" compartirá el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona SC. A priori, se trata de una zona equilibrada, con un cruce fuerte ante el equipo brasileño y dos rivales que suelen hacerse fuertes en sus respectivas plazas. Será una prueba importante para medir sus aspiraciones en la competencia.
El resto de los equipos argentinos también ya conocen su camino. Estudiantes cayó en el Grupo A con Flamengo, Cusco FC e Independiente Medellín, mientras que Lanús integrará el Grupo G junto a Liga de Quito, Always Ready y Mirassol. Rosario Central, en tanto, estará en el Grupo H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central.
La delegación nacional se completa con Platense e Independiente Rivadavia. El Calamar jugará en el Grupo E con Peñarol, Corinthians y Santa Fe, mientras que el equipo mendocino formará parte del Grupo C junto a Fluminense, Bolívar y La Guaira.
Con los grupos definidos, la Libertadores empieza a tomar forma y pone a Boca en el centro de la escena, en un torneo que vuelve a reunir a los principales equipos del continente.
Así quedaron los grupos de la Libertadores 2026
Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco FC e Independiente Medellín
Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido y Deportes Tolima
Grupo C: Fluminense, Bolívar, La Guaira e Independiente Rivadavia
Grupo D: Boca, Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona SC
Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe y Platense
Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior y Sporting Cristal
Grupo G: Liga de Quito, Lanús, Always Ready y Mirassol
Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central y Universidad Central