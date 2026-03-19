Boca empieza su recorrido en la Libertadores 2026: cómo quedaron definidos los grupos

El resto de los equipos argentinos también ya conocen su camino. Estudiantes cayó en el Grupo A con Flamengo, Cusco FC e Independiente Medellín, mientras que Lanús integrará el Grupo G junto a Liga de Quito, Always Ready y Mirassol. Rosario Central, en tanto, estará en el Grupo H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central.