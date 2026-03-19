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EN VIVO: seguí el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

EQUIPOS ARGENTINOS. Boca, River y Racing aparecen como protagonistas en el sorteo y encabezarán sus respectivas competencias continentales. EQUIPOS ARGENTINOS. Boca, River y Racing aparecen como protagonistas en el sorteo y encabezarán sus respectivas competencias continentales.

Desde las 20 se conocerá el camino de los equipos en ambas competencias continentales. La ceremonia contará con transmisión en TNT Sports Premium, ESPN, Disney+ y también por los canales oficiales de CONMEBOL en YouTube y Facebook.

Hace 1 Min
18:36 hs

Los bombos de la Copa Sudamerica

- Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).

- Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).

- Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).

- Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER) .

Los bombos de la Copa Sudamerica
18:34 hs

Los bombos de la Copa Libertadores

- Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

- Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).

- Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).

- Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).

Los bombos de la Copa Libertadores

Lo que tenés que saber

Seis equipos argentinos estarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia serán los representantes en el máximo certamen continental.

En la Copa Sudamericana 2026 también habrá seis equipos argentinos con perfiles distintos. River y Racing parten como cabezas de serie, mientras que San Lorenzo y Tigre integran el segundo escalón. Además, se suman los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central.

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