EN VIVO: seguí el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026
Los bombos de la Copa Sudamerica
- Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).
- Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).
- Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).
- Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER) .
Los bombos de la Copa Libertadores
- Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).
- Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).
- Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).
- Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).
Lo que tenés que saber
Seis equipos argentinos estarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia serán los representantes en el máximo certamen continental.
En la Copa Sudamericana 2026 también habrá seis equipos argentinos con perfiles distintos. River y Racing parten como cabezas de serie, mientras que San Lorenzo y Tigre integran el segundo escalón. Además, se suman los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central.