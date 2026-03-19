EN VIVO: seguí el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Lo que tenés que saber

Seis equipos argentinos estarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia serán los representantes en el máximo certamen continental.

En la Copa Sudamericana 2026 también habrá seis equipos argentinos con perfiles distintos. River y Racing parten como cabezas de serie, mientras que San Lorenzo y Tigre integran el segundo escalón. Además, se suman los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central.