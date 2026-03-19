River ya conoce su camino: así quedaron los grupos de la Sudamericana 2026

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet integrará el Grupo H junto a Bragantino, Blooming y Carabobo. En la previa, se perfila como el claro favorito de la zona, con un cruce más exigente ante el equipo brasileño y dos rivales que, en los papeles, corren desde atrás. Será una buena medida para ver cómo responde en un torneo que lo tiene como uno de los nombres más pesados.