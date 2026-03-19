River ya conoce su camino: así quedaron los grupos de la Sudamericana 2026

El sorteo dejó definido el panorama de la Copa Sudamericana 2026 y River aparece como uno de los grandes protagonistas desde el inicio. Tras su ausencia en la Libertadores, el equipo de Núñez se mete en la competencia como cabeza de serie y con la obligación de ser candidato.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet integrará el Grupo H junto a Bragantino, Blooming y Carabobo. En la previa, se perfila como el claro favorito de la zona, con un cruce más exigente ante el equipo brasileño y dos rivales que, en los papeles, corren desde atrás. Será una buena medida para ver cómo responde en un torneo que lo tiene como uno de los nombres más pesados.
Más allá de River, la presencia argentina en la competencia es amplia y variada. Racing lidera el Grupo E junto a Caracas, Independiente Petrolero y Botafogo, en una zona que promete ser competitiva. San Lorenzo, por su parte, cayó en el Grupo D con Santos, Deportivo Cuenca y Recoleta, mientras que Tigre estará en el Grupo A frente a América de Cali, Macará y Alianza Atlético.
El mapa se completa con los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central. El primero compartirá el Grupo F con Gremio, Palestino y Montevideo City Torque, mientras que el Guapo integrará el Grupo G junto a Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano.
Con los grupos definidos, la Sudamericana empieza a tomar forma y pone a River en el centro de la escena, en un torneo que lo tiene como uno de los principales candidatos a pelear hasta el final.
Así quedaron los grupos de la Sudamericana 2026
Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará y Alianza Atlético
Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello y Juventud de Las Piedras
Grupo C: São Paulo, Millonarios, Boston River y O’Higgins
Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca y Recoleta
Grupo E: Racing, Caracas, Independiente Petrolero y Botafogo
Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra
Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano y Barracas Central
Grupo H: River, Bragantino, Blooming y Carabobo