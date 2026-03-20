Médicos disertaron sobre una condición pediátrica

Tucumán fue sede ayer de la II Jornada NOA sobre Síndrome de Intestino Corto (SIC) en edad pediátrica, un encuentro que convocó a especialistas de todo el país con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer la atención de esta patología en la región.
El SIC es la principal causa de insuficiencia intestinal y suele producirse tras cirugías extensas que reducen la capacidad del intestino para absorber nutrientes. Como consecuencia, muchos pacientes dependen de la nutrición parenteral, es decir, alimentación por vía intravenosa durante largos períodos.
“El paciente puede comer, pero no logra absorber los nutrientes necesarios”, explicó el cirujano pediátrico Pablo Lobos, quien destacó que, aunque se trata de una enfermedad poco frecuente -menos de un caso cada 10.000 nacimientos-, en Argentina hay más de 500 personas afectadas.
El abordaje requiere equipos multidisciplinarios y un fuerte acompañamiento familiar. “La familia es central en el cuidado, sobre todo cuando la nutrición se realiza en el hogar”, señaló la pediatra Carola Saure, del hospital Garrahan.
En ese marco, el Hospital del Niño de nuestra provincia se consolidó como centro de referencia en el NOA, con un modelo de atención integral que articula distintas especialidades.
Los avances médicos permiten que muchos niños mejoren su calidad de vida e incluso dejen la nutrición parenteral con el tiempo. Sin embargo, los especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer redes de atención en todo el país para garantizar un acceso equitativo a tratamientos complejos.