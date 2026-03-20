Secciones
SociedadSALUD

Médicos disertaron sobre una condición pediátrica

Profesionales de todo el país se reunieron para tratar el Síndrome de Intestino Corto (SIC).

Médicos disertaron sobre una condición pediátrica
Hace 8 Hs

Tucumán fue sede ayer de la II Jornada NOA sobre Síndrome de Intestino Corto (SIC) en edad pediátrica, un encuentro que convocó a especialistas de todo el país con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer la atención de esta patología en la región.

El SIC es la principal causa de insuficiencia intestinal y suele producirse tras cirugías extensas que reducen la capacidad del intestino para absorber nutrientes. Como consecuencia, muchos pacientes dependen de la nutrición parenteral, es decir, alimentación por vía intravenosa durante largos períodos.

“El paciente puede comer, pero no logra absorber los nutrientes necesarios”, explicó el cirujano pediátrico Pablo Lobos, quien destacó que, aunque se trata de una enfermedad poco frecuente -menos de un caso cada 10.000 nacimientos-, en Argentina hay más de 500 personas afectadas.

El abordaje requiere equipos multidisciplinarios y un fuerte acompañamiento familiar. “La familia es central en el cuidado, sobre todo cuando la nutrición se realiza en el hogar”, señaló la pediatra Carola Saure, del hospital Garrahan.

En ese marco, el Hospital del Niño de nuestra provincia se consolidó como centro de referencia en el NOA, con un modelo de atención integral que articula distintas especialidades.

Los avances médicos permiten que muchos niños mejoren su calidad de vida e incluso dejen la nutrición parenteral con el tiempo. Sin embargo, los especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer redes de atención en todo el país para garantizar un acceso equitativo a tratamientos complejos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
España se suma a los países que restringen el consumo de bebidas energéticas

España se suma a los países que restringen el consumo de bebidas energéticas

Lo más popular
Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest
1

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Crimen de las francesas: hallan hisopados de las víctimas que serán analizados con nueva tecnología para identificar a los responsables
2

Crimen de las francesas: hallan hisopados de las víctimas que serán analizados con nueva tecnología para identificar a los responsables

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”
3

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada
4

Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial en la ruta 9
5

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial en la ruta 9

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete
6

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Más Noticias
Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó

Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó

Israel mató a otro alto mando e Irán promete venganza

Israel mató a otro alto mando e Irán promete venganza

La caída del gomero: historia, patrimonio y legado de un gigante urbano

La caída del gomero: historia, patrimonio y legado de un gigante urbano

Una postal impactante frente al Cementerio del Oeste: cayó el histórico gomero

Una postal impactante frente al Cementerio del Oeste: cayó el histórico gomero

¿El “Duneday” también salvará al cine?

¿El “Duneday” también salvará al cine?

El biodiésel argentino a la deriva

El biodiésel argentino a la deriva

Actividades artísticas en Tucumán por el Mes de la Memoria

Actividades artísticas en Tucumán por el Mes de la Memoria

Estrenos de cine: dramas y comedias para todas las edades

Estrenos de cine: dramas y comedias para todas las edades

Comentarios