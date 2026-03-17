Expertos se reúnen en Tucumán para tratar una enfermedad poco frecuente en pacientes pediátricos

San Miguel de Tucumán será sede de un encuentro de relevancia para la comunidad médica del norte argentino. Se trata de la "II Jornada NOA sobre Síndrome de Intestino Corto (SIC) en edad pediátrica", una iniciativa que busca generar un espacio de intercambio de conocimientos, actualización profesional y fortalecimiento de redes asistenciales frente a una enfermedad que, aunque poco frecuente, representa uno de los mayores desafíos dentro de la gastroenterología y la nutrición infantil.
El síndrome de intestino corto es la causa más frecuente de insuficiencia intestinal; generalmente se produce luego de una resección quirúrgica extensa, dejando al intestino con una longitud reducida para lograr un adecuado aporte nutricional. Esta condición impide la absorción adecuada de nutrientes, líquidos y electrolitos, lo que obliga a los pacientes a depender durante años -y a veces de por vida- de nutrición parenteral, es decir, alimentación por vía intravenosa.
Para los niños que la presentan, esto significa convivir con tratamientos altamente demandantes, hospitalizaciones frecuentes, riesgo de infecciones y otras complicaciones médicas, además de un fuerte impacto en su desarrollo físico y emocional.
Durante la jornada, destacados profesionales de distintos centros médicos del país presentarán casos clínicos, compartirán experiencias terapéuticas y debatirán sobre los avances recientes en el manejo integral del SIC. El evento está dirigido a pediatras, cirujanos, gastroenterólogos, nutricionistas y otros especialistas involucrados en el cuidado de estos pacientes, y contará con la participación de figuras reconocidas como la Dra. Carola Saure, médica pediatra y neonatóloga especializada en nutrición del Hospital Garrahan, el Dr. Pablo Lobos, jefe de servicio de cirugía pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires -con amplia experiencia en insuficiencia intestinal- y la Dra. Patricia Ríos, cirujana pediátrica referente del Hospital del Niño Jesús de Tucumán.
Este hospital tucumano ha cobrado protagonismo en los últimos años por su abordaje interdisciplinario y sostenido en pacientes pediátricos con insuficiencia intestinal. En 2023, fue oficialmente reconocido como centro de referencia regional en el tratamiento del síndrome de intestino corto en el NOA, un logro fruto del compromiso y la formación continua de su equipo médico. La Unidad de Insuficiencia Intestinal y Coloproctología del Hospital del Niño Jesús articula el trabajo multidisciplinario para brindar una atención integral a niños que requieren cuidados altamente especializados.
“La complejidad del cuadro que presentan estos pacientes requiere que los centros cuenten con recursos humanos capacitados y protocolos bien definidos. No se trata solo de prescribir un tratamiento, sino de acompañar a las familias en cada etapa del proceso”, explicó la Dra. Patricia Ríos, que tendrá a su cargo la presentación de un caso clínico durante la jornada. Desde su perspectiva, el enfoque humanizado e interdisciplinario es clave para lograr buenos resultados, especialmente en regiones como el norte argentino, donde las distancias y la falta de acceso equitativo a la alta complejidad pueden dificultar el seguimiento adecuado.
“La creación de estas unidades en el interior del país evita el desarraigo familiar, que en etapas previas permanecían meses e incluso años alejados de su lugar de origen. La capacitación continua de estas unidades brinda tratamiento oportuno y con alta tasa de éxito en los pacientes con síndrome de intestino corto”, agregó la especialista.
El programa del evento incluye, además, presentaciones sobre los principales desafíos clínicos y quirúrgicos que plantea el manejo del SIC. La Dra. Carola Saure abordará el perfil clínico de los pacientes pediátricos con esta condición, remarcando la importancia de una derivación temprana y del trabajo coordinado desde las unidades de neonatología. “La mayoría de los casos se diagnostica en los primeros meses de vida. Un abordaje precoz, por parte de equipos capacitados, puede marcar una gran diferencia en el pronóstico a largo plazo”, afirmó la Dra. Saure, quien es jefa de clínica del Servicio de Nutrición del Hospital Garrahan. También compartirá los avances terapéuticos disponibles, incluyendo la incorporación de nuevas estrategias farmacológicas, aunque sin perder de vista que la base del tratamiento sigue siendo el soporte nutricional adecuado y el seguimiento especializado.
En ese contexto, uno de los tratamientos que ha generado gran expectativa en los últimos años es la teduglutida, un análogo del péptido similar al glucagón tipo 2 (GLP-2) que estimula la adaptación del intestino remanente, mejora su capacidad de absorción y, en muchos casos, permite reducir significativamente o suspender la dependencia de la nutrición parenteral.
Un estudio multicéntrico argentino publicado en 2025 mostró que, tras 1 año y medio de tratamiento con teduglutida, el 70% de los niños evaluados redujo en al menos un 20% sus requerimientos semanales de nutrición parenteral, y un 36% logró suspenderla por completo. Si bien estos resultados son alentadores, los expertos insisten en que no se trata de una cura, sino de una herramienta más dentro de un abordaje integral.
“El uso de teduglutida permite acelerar la adaptación intestinal, reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero su indicación debe estar enmarcada dentro de un plan de seguimiento riguroso, evaluando caso por caso y en combinación con otras estrategias nutricionales y clínicas”, explicó Saure, quien fue una de las autoras del mencionado estudio.
Para la especialista, el verdadero cambio en el pronóstico del SIC ha venido de la mano de equipos interdisciplinarios entrenados, mejoras en la formulación de la nutrición parenteral y una mayor conciencia sobre la necesidad de un abordaje integral.
En esa misma línea, el Dr. Pablo Lobos insistirá durante la jornada en la importancia de fortalecer las redes regionales de atención. “El tratamiento del SIC no puede recaer en un solo médico o en un solo hospital. Necesitamos articular con centros de toda la región, capacitar a los equipos locales, generar circuitos de derivación eficaces y garantizar el acceso equitativo a los tratamientos, sin importar la provincia de origen del paciente”, expresó.
Su presentación se centrará en el abordaje quirúrgico de los pacientes con SIC, una instancia crítica en muchos casos, que requiere gran precisión y experiencia para maximizar las chances de preservación del intestino funcional.
El cierre del evento estará a cargo de abogada Natalia Messina, especialista en gestión sanitaria y Directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación de la Universidad ISALUD, quien presentará herramientas para optimizar el acceso a terapias innovadoras a través de modelos de cobertura basados en valor y riesgo compartido. Esta perspectiva es fundamental en un contexto donde los tratamientos de alta complejidad representan desafíos tanto clínicos como económicos para los sistemas de salud públicos y privados.
Más allá de los aspectos médicos, el objetivo central de la jornada será seguir consolidando a Tucumán como un polo regional en el tratamiento de la insuficiencia intestinal pediátrica. El reconocimiento del Hospital del Niño Jesús como centro de referencia es un paso significativo en esa dirección y responde a una necesidad concreta: acercar la atención especializada a las provincias del NOA, donde muchos pacientes deben trasladarse cientos de kilómetros para acceder a terapias adecuadas.
En palabras de la Dra. Ríos, “cada niño con SIC merece la oportunidad de recibir atención de calidad, sin importar su lugar de origen. Y cada familia merece ser acompañada en un camino que, aunque difícil, puede transitarse con esperanza cuando hay equipos comprometidos y recursos disponibles”.
El síndrome de intestino corto es, sin duda, una enfermedad de baja incidencia, pero con tasas de morbimortalidad elevadas. Su manejo desafía a la medicina, pero también a las políticas de salud, a las estructuras hospitalarias y al compromiso de los profesionales que día a día acompañan a estos niños y sus familias. La jornada que se celebrará en Tucumán es una muestra de ese compromiso y una oportunidad para seguir avanzando hacia una atención más equitativa, actualizada y centrada en el paciente.