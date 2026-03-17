Expertos se reúnen en Tucumán para tratar una enfermedad poco frecuente en pacientes pediátricos

El programa del evento incluye, además, presentaciones sobre los principales desafíos clínicos y quirúrgicos que plantea el manejo del SIC. La Dra. Carola Saure abordará el perfil clínico de los pacientes pediátricos con esta condición, remarcando la importancia de una derivación temprana y del trabajo coordinado desde las unidades de neonatología. “La mayoría de los casos se diagnostica en los primeros meses de vida. Un abordaje precoz, por parte de equipos capacitados, puede marcar una gran diferencia en el pronóstico a largo plazo”, afirmó la Dra. Saure, quien es jefa de clínica del Servicio de Nutrición del Hospital Garrahan. También compartirá los avances terapéuticos disponibles, incluyendo la incorporación de nuevas estrategias farmacológicas, aunque sin perder de vista que la base del tratamiento sigue siendo el soporte nutricional adecuado y el seguimiento especializado.