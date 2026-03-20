Atlético Tucumán vs Gimnasia: horario, TV en vivo y probables formaciones

El presente de Atlético Tucumán

La realidad del equipo tucumano preocupa a los hinchas. Ubicado en la posición 13 de la Zona B, el "Decano" es uno de los equipos con peor registro en lo que va del año, habiendo logrado apenas una victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto. Con 11 goles a favor y 16 en contra, la llegada de Julio César Falcioni tras la salida de Hugo Colace todavía no ha generado el impacto esperado en los resultados, cosechando apenas un punto de los últimos seis en juego.