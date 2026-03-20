Atlético Tucumán vs Gimnasia: horario, TV en vivo y probables formaciones
El "Decano" y el "Lobo" abren la fecha 12 en el Monumental con realidades opuestas y urgencias compartidas. Conocé todos los detalles del encuentro, los protagonistas que saltarían a la cancha y la señal que transmitirá el duelo en directo.
El Monumental "José Fierro" será el escenario de un choque determinante esta noche, cuando Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata abran la fecha 12 del torneo Apertura a partir de las 21. El encuentro llega en un momento bisagra para ambas instituciones, ya que mientras el "Decano" atraviesa una crisis profunda que lo tiene mirando de cerca la zona baja de la tabla, el conjunto platense necesita blindar su octavo puesto para no poner en riesgo su clasificación a los playoffs.
El presente de Atlético Tucumán
La realidad del equipo tucumano preocupa a los hinchas. Ubicado en la posición 13 de la Zona B, el "Decano" es uno de los equipos con peor registro en lo que va del año, habiendo logrado apenas una victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto. Con 11 goles a favor y 16 en contra, la llegada de Julio César Falcioni tras la salida de Hugo Colace todavía no ha generado el impacto esperado en los resultados, cosechando apenas un punto de los últimos seis en juego.
Actualmente, Atlético se encuentra a tan solo tres unidades de Newell’s en la tabla anual, lo que transforma este partido en un duelo clave para alejarse de la zona roja. Para este compromiso, el "Emperador" buscará mayor presencia ofensiva con el regreso de Nicolás Laméndola y Leandro Díaz a la titularidad.
Gimnasia y una emergencia inesperada en el arco
Por el lado del "Lobo", el panorama deportivo es más favorable pero llega marcado por una situación insólita. El equipo dirigido por Fernando Zaniratto ocupa la octava posición con 14 unidades y se encuentra en zona de clasificación, aunque viene de sufrir una dura derrota por 3-2 ante Independiente Rivadavia en el Bosque.
La gran noticia en la previa pasa por el arco, ya que las lesiones de Nelson Insfrán y Julián Kadijevic obligaron al entrenador a recurrir a Máximo Cabrera, un juvenil de 19 años que hará su debut absoluto como profesional. A pesar de este imprevisto, el equipo mantendrá una base experimentada con figuras como Ignacio Fernández y el joven Nicolás Barros Schelotto para intentar consolidar su lugar entre los ocho mejores del torneo.
Probables formaciones
Atlético formaría con: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Ezequiel Ham y Laméndola; Franco Nicola y Díaz.
Gimnasia formaría con: Cabrera; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Barros Schelotto; Pablo Aguiar, Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.
Datos del partido y transmisión en vivo
El encuentro contará con el arbitraje de Carlos Andrés Gariano, quien estará acompañado por los asistentes Julio Fernández y Eduardo Lucero, mientras que Maximiliano Macheroni estará a cargo del VAR. Para todos los hinchas y espectadores que no puedan asistir al Monumental, el partido será transmitido en vivo y en directo a través de la señal de ESPN Premium.
En caso de una victoria, Atlético podría escalar posiciones y tomar un respiro necesario en la tabla anual, mientras que un triunfo de Gimnasia le permitiría llegar a las 17 unidades y afianzarse en la pelea por la zona alta en esta recta final de la fase regular.