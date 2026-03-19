Las tres variantes de peso que evalúa Falcioni para recibir a Gimnasia

Julio César Falcioni decidió mover las piezas y patearía el tablero por primera vez desde que tomó el mando en Atlético Tucumán. En la práctica formal de fútbol, el experimentado entrenador evaluó tres variantes claves para recibir mañana a Gimnasia desde las 21.
La primera modificación aparecería en la última línea. En el lateral izquierdo, Ignacio Galván recuperaría la titularidad tras haber ingresado desde el banco en los últimos dos encuentros, ocupando el lugar de Luciano Vallejo. El resto de la defensa, por ahora, se mantendría sin cambios.
En el medio campo, el DT recibió una noticia aliviadora: Ezequiel Ham evolucionó favorablemente de su dolencia y estaría desde el arranque ante el “Lobo”. El segundo cambio de peso sería el regreso de Nicolás Laméndola, quien volvería al “11” inicial tras tres partidos como relevo, en reemplazo de Gabriel Compagnucci.
Con este movimiento, se prevé que Renzo Tesuri retorne a su función predilecta como volante por derecha, mientras que el “Chueco” se ubicaría por izquierda y Franco Nicola se soltaría como mediapunta. Por otro lado, Leonel Vega y Lucas Román reemplazarán a los suspendidos Kevin Ortiz y Lautaro Godoy en la convocatoria.
La tercera variante de valor se daría en el ataque: Leandro Díaz recuperaría su lugar como titular en reemplazo de Carlos Abeldaño.
Sorpresa en el arco rival
Del otro lado de la vereda, Gimnasia se quedó sin sus dos arqueros principales y deberá apostar por un juvenil de 19 años para custodiar los tres palos. Las lesiones de Nelson Insfrán y Julián Kadijevic obligaron a Fernando Zaniratto a recurrir al debutante Máximo Cabrera.
El santafesino tendrá su bautismo de fuego absoluto en Primera. Cabrera ni siquiera sumó minutos en el último partido de Reserva para ser preservado ante esta emergencia.
Pese al “dolor de cabeza” bajo los tres palos, el “Lobo” mantendría su base experimentada en el resto del campo. El medio campo contaría con la jerarquía de Ignacio Fernández, el despliegue del tucumano Augusto Max y el aporte de Nicolás Barros Schelotto, quien llega con una racha de tres goles. Arriba, la principal amenaza para la defensa “decana” será Marcelo Torres, el máximo artillero platense con cuatro conquistas.