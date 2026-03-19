Las tres variantes de peso que evalúa Falcioni para recibir a Gimnasia

Pese al “dolor de cabeza” bajo los tres palos, el “Lobo” mantendría su base experimentada en el resto del campo. El medio campo contaría con la jerarquía de Ignacio Fernández, el despliegue del tucumano Augusto Max y el aporte de Nicolás Barros Schelotto, quien llega con una racha de tres goles. Arriba, la principal amenaza para la defensa “decana” será Marcelo Torres, el máximo artillero platense con cuatro conquistas.