Miguel Merentiel, el salvador de Boca: goles clave en la crisis y una prueba decisiva ante Instituto

Con cuatro goles en otros tantos partidos, el delantero uruguayo Miguel Merentiel mantuvo a flote a Boca Juniors en medio de su crisis de pobres resultados que tiene contra las cuerdas al entrenador Claudio Úbeda.
El atacante se presenta como la carta de salvación de Úbeda y Boca para el juego ante Instituto el domingo en La Bombonera, por la duodécima jornada del Apertura 2026, que se disputará entre viernes y miércoles.
Tras dos empates seguidos y a falta de cinco cotejos para el fin de la fase regular, los "xeneizes" necesitan una victoria para afianzarse en la zona de playoffs y asegurar la continuidad de su timonel.
Merentiel arrastraba una sequía de varias semanas que se cortó el 24 de febrero, en el empate 1-1 contra Gimnasia de Mendoza. Su gol ayudó a rescatar un punto en una Bombonera enojada con su técnico y jugadores por otro resultado con sabor a derrota.
El atacante charrúa anotó luego un doblete en el 3-0 como visitante frente a Lanús, en lo que fue la mejor actuación de Boca durante el ciclo de Úbeda. En aquel encuentro los azul y oro mostraron un buen funcionamiento colectivo, solvencia en la defensa y contundencia en la ofensiva.
Luego no anotó en otra igualdad, el clásico frente a San Lorenzo (1-1). Pero sí reapareció el domingo para estampar el empate 1-1 en Santa Fe contra Unión, donde el "Xeneize" fue superado por su rival en el juego aunque mejoró tras la diana del uruguayo.
"Miguel alimenta la risa dentro del vestuario, me pone bien que convierta y que esté contento", dijo Úbeda tras el doblete de su figura, que lo abrazó después de anotar uno de sus goles.
Cuarto goleador extranjero
Merentiel, nacido en Paysandú hace 30 años, se inició en Peñarol y pasó por El Tanque Sisley de Uruguay. Más tarde estuvo en los españoles Lorca FC y Valencia Mestalla, filial del Valencia, antes de desembarcar en el fútbol argentino como jugador de Godoy Cruz en 2019.
Pero fue en Defensa y Justicia donde comenzó a destacarse, con 27 goles y 8 asistencias en 80 encuentros entre 2020 y 2022.
Palmeiras adquirió su ficha, pero en enero de 2023 lo cedió a Boca. El club argentino adquirió luego un 70 por ciento de su pase a la entidad brasileña y extendió su contrato hasta diciembre de 2027.
En Boca, La "Bestia" encontró su lugar y ya es el cuadro con más presencias en su carrera, con 151 encuentros disputados y una foja con 54 goles y 16 asistencias.
Es además el cuarto extranjero con más tantos en la historia "xeneize", por detrás del paraguayo Delfín Benítez Cáceres (114), el uruguayo Sergio Martínez (86) y el brasileño Paulo Valentim (71).
Y ha tenido actuaciones determinantes en superclásicos ante River Plate, como el doblete que anotó en la Copa de la Liga 2024 en la victoria de Boca 3-2 y en el triunfo liguero 2-0 en noviembre.
En el plano internacional, se lució en el Mundial de Clubes 2025 con un golazo marcado contra Bayern Munich, en un contraataque a toda velocidad y potencia para vencer a Manuel Neuer. El tanto, sin embargo, resultó insuficiente para evitar la derrota 2-1 en la fase de grupos.
Marcelo Tejera, representante del delantero, dijo recientemente que por Merentiel llegaron ofertas "en cada mercado de pases", pero remarcó que "la intención" del jugador es quedarse en el popular club de Buenos Aires.
"Él dice que prefiere terminar su carrera en Boca", aseguró.