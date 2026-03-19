Copa Libertadores 2026: ¿cuál podría ser el grupo de la muerte de Boca?

El equipo dirigido por Claudio Úbeda partirá como cabeza de serie, una ventaja que le permitirá evitar a los gigantes del continente en la fase inicial. Sin embargo, eso no lo blinda de caer en una zona compleja. Por el contrario, el riesgo aparece en los otros bombos, donde se mezclan equipos históricos, viajes exigentes y condiciones difíciles.