Secciones
DeportesFútbol

Copa Libertadores 2026: ¿cuál podría ser el grupo de la muerte de Boca?

El “Xeneize” será cabeza de serie, pero el sorteo podría ubicarlo en una zona de máxima exigencia con rivales de peso y condiciones adversas

Hoy se sortean los grupos de la Copa Libertadores. Hoy se sortean los grupos de la Copa Libertadores.
Hace 16 Min

Boca vuelve a la Copa Libertadores con la expectativa en alza y una pregunta que atraviesa a todo el mundo “xeneize”: ¿cuál podría ser el grupo de la muerte en esta edición 2026?

El equipo dirigido por Claudio Úbeda partirá como cabeza de serie, una ventaja que le permitirá evitar a los gigantes del continente en la fase inicial. Sin embargo, eso no lo blinda de caer en una zona compleja. Por el contrario, el riesgo aparece en los otros bombos, donde se mezclan equipos históricos, viajes exigentes y condiciones difíciles.

Uno de los escenarios más duros que se proyectan incluye a Corinthians como rival brasileño, acompañado por Junior de Colombia y Barcelona de Ecuador. Se trata de una combinación que reúne jerarquía, experiencia copera y estadios siempre complicados.

Otra alternativa igual de exigente podría conformarse con Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Sporting Cristal de Perú. En este caso, la dificultad radica tanto en el nivel de los equipos como en la logística: viajes largos y contextos que suelen emparejar fuerzas.

Pero el análisis no termina en los nombres. Hay un factor que puede inclinar la balanza: la altura. La posibilidad de cruzarse con Bolívar o Cusco representa uno de los mayores temores, ya que implica jugar a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, un escenario históricamente adverso para los equipos argentinos.

En contrapartida, también existen zonas más accesibles en el papel. Universitario o Deportivo La Guaira aparecen como rivales de menor peso, aunque con el condicionante de extensos traslados. Incluso equipos emergentes como Mirassol, revelación del fútbol brasileño, pueden convertirse en una incógnita peligrosa.

Mientras tanto, Boca se apoya en una fortaleza que suele ser determinante: La Bombonera. En condición de local, el equipo rara vez cede puntos en fase de grupos, un factor que puede compensar cualquier dificultad externa.

Temas Club Atlético Boca Juniors
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest
1

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”
2

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete
3

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”
4

Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial
5

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir
6

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

Más Noticias
Sorteo de la Copa Libertadores 2026: horario, TV y el detalle completo de los bombos

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: horario, TV y el detalle completo de los bombos

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad

El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”

Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial

Irán provocó daños considerables en la mayor instalación de gas del mundo

Irán provocó daños considerables en la mayor instalación de gas del mundo

Comentarios