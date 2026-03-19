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FIFA multó a la Federación Israelí de fútbol por discriminación y racismo

El organismo internacional cuestionó la falta de acciones concretas frente a conductas inapropiadas y exigió medidas inmediatas para revertir la situación.

SANCIÓN DE FIFA. La federación israelí deberá implementar un plan contra la discriminación y exhibir mensajes en sus próximos partidos como local. SANCIÓN DE FIFA. La federación israelí deberá implementar un plan contra la discriminación y exhibir mensajes en sus próximos partidos como local.
Hace 1 Hs

La Comisión de Disciplina de la FIFA multó este jueves con 150.000 francos suizos (165.000 euros o U$S 190.000) a la Federación Israelí de Fútbol por "violaciones graves y repetidas" de sus obligaciones en la lucha contra las discriminaciones, segun informó AFP.

La instancia israelí "omitió tomar medidas concretas y transparentes contra los comportamientos discriminatorios", especialmente ante actitudes racistas de hinchas del Beitar Jerusalén, y "toleró mensajes politizados y militaristas en contextos futbolísticos", explicó en un comunicado la FIFA.

En su decisión, explicada en 40 páginas, enumera una cascada de comportamientos racistas en el fútbol israelí, que van desde lemas sobre pureza racial en las gradas del Beitar a insultos a jugadores árabes, pasando por mensajes "militaristas" de dirigentes de las ligas profesionales y del Maccabi Netanya en sus redes sociales.

La FIFA estimó demasiado poco concretas las multas decididas por la IFA contra el Beitar, sin ligarlas expresamente a incidentes racistas.

También se constató que la IFA "no ha hecho ninguna declaración pública condenando el racismo ni lanzó ninguna campaña de lucha contra la discriminación, ni tomó ninguna medida destinada a favorecer la inclusión de jugadores árabes o palestinos".

La Federación Israelí de Fútbol deberá pagar las dos terceras partes de la multa "antes de 30 días" e invertir el resto "en la puesta en marcha de un plan general destinado a garantizar una acción contra la discriminación".

Igualmente, en sus tres próximos partidos internacionales como local, Israel deberá desplegar una pancarta de tamaño significativo y muy visible donde se lea "Football Unites The World - No to Discrimination" (El fútbol une al mundo - No a la discriminación), añadió la FIFA.

Por otra parte, la FIFA decidió no tomar "ninguna medida" sobre los clubes israelíes implantados en las colonias ilegales de Cisjordania, rechazando así una solicitud palestina que llevaba dos años de espera y que había sido apoyada por varios expertos de Naciones Unidas.

La instancia mundial del fútbol optó por "no tomar ninguna medida teniendo en cuenta que (...) el estatus jurídico final de Cisjordania es una cuestión no resuelta y extremadamente compleja en el derecho internacional público", anunció en un comunicado.

"La FIFA debería continuar promoviendo el diálogo y ofreciendo una mediación" entre las Federaciones Israelí y Palestina de fútbol, añade el texto.

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