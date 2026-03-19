Irán ejecutó a un joven luchador de 19 años tras las protestas contra el régimen

Saleh Mohammadi, campeón de lucha y considerado una promesa con aspiraciones olímpicas, fue ahorcado en Irán junto a otros dos hombres tras haber sido detenido durante las protestas contra el Gobierno en enero.
De acuerdo a distintas organizaciones humanitarias, Mohammadi fue arrestado en medio de la represión a las manifestaciones y luego sometido a torturas para forzar una confesión. El cargo que se le imputó fue el de declarar la guerra a Dios, uno de los delitos más graves dentro del sistema penal iraní, que contempla la pena de muerte.
Las denuncias apuntan a que el proceso judicial no cumplió con garantías básicas. Según Amnistía Internacional y otros organismos, los acusados no tuvieron acceso a una defensa adecuada y fueron sometidos a procedimientos acelerados que no se asemejan a un juicio justo. También sostienen que las confesiones utilizadas en su contra fueron obtenidas bajo coerción.
El caso generó una fuerte reacción en el ámbito deportivo. La activista y atleta iraní Nima Far calificó la ejecución como un asesinato político y señaló que se trata de una práctica que busca disciplinar y silenciar a quienes se expresan en contra del régimen. Además, cuestionó la falta de medidas firmes por parte del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional de Lucha.
Far reclamó sanciones concretas y pidió la exclusión de Irán de las competencias internacionales hasta que cesen las ejecuciones de manifestantes y deportistas, se libere a los detenidos en juicios irregulares y se garantice la seguridad de quienes deciden manifestarse o abandonar el país.
Mohammadi, que había cumplido 19 años recientemente, fue ejecutado junto a Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, también detenidos en el marco de las protestas. Según medios oficiales, fueron acusados de asesinar a dos policías, aunque organizaciones independientes cuestionan la validez de esas acusaciones y advierten sobre el uso sistemático de la pena de muerte tras detenciones masivas.