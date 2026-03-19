Irán ejecutó a un joven luchador de 19 años tras las protestas contra el régimen

El caso generó una fuerte reacción en el ámbito deportivo. La activista y atleta iraní Nima Far calificó la ejecución como un asesinato político y señaló que se trata de una práctica que busca disciplinar y silenciar a quienes se expresan en contra del régimen. Además, cuestionó la falta de medidas firmes por parte del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional de Lucha.