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Día del Hombre: por qué se celebra este 19 de marzo y cuál es su origen
Este 19 de marzo, como todos los años, se conmemora el Día del hombre. Este 19 de marzo, como todos los años, se conmemora el Día del hombre.
Hace 1 Hs

Este jueves 19 de marzo se conmemora el Día del Hombre en distintos países de América Latina, una fecha que tiene un origen vinculado a la tradición religiosa y que busca reconocer el rol masculino en la sociedad.

La elección de este día se relaciona con la festividad de San José de Nazaret, considerado en la religión católica el padre adoptivo de Jesús. Por este motivo, países como Colombia, Bolivia y Honduras adoptaron el 19 de marzo como una jornada para homenajear a los hombres, tomando como referencia su figura asociada al trabajo, la familia y los valores.

Según los evangelios, San José habría nacido en Belén y luego se estableció en Nazaret, donde desarrolló un oficio manual, posiblemente como carpintero o albañil. Su figura es tomada como símbolo de responsabilidad y dedicación, valores que se buscan destacar en esta conmemoración.

Cabe aclarar que también existe el Día Internacional del Hombre, que se celebra cada 19 de noviembre desde 1992. Esta fecha, impulsada en Estados Unidos por el académico Thomas Oaster, pone el foco en la salud masculina, la igualdad de género, la no violencia y el reconocimiento del aporte de los hombres a la sociedad, con el respaldo de organismos internacionales como la OMS y la OPS.

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