Día del Hombre: por qué se celebra este 19 de marzo y cuál es su origen

Cabe aclarar que también existe el Día Internacional del Hombre, que se celebra cada 19 de noviembre desde 1992. Esta fecha, impulsada en Estados Unidos por el académico Thomas Oaster, pone el foco en la salud masculina, la igualdad de género, la no violencia y el reconocimiento del aporte de los hombres a la sociedad, con el respaldo de organismos internacionales como la OMS y la OPS.